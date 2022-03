Národné múzeum predstaví proces výroby fotografie z roku 1851

Bratislava 24. marca (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) pozýva na sprievodné podujatie k výstave Ignác Schächtl a Šechtlovci – od kolódiového procesu po digitál (1865 – 2021). Uskutoční sa v nedeľu 27. marca o 15.00 h v kaviarni Múzeum v sídelnej budove SNM v Bratislave pod názvom Z histórie fototechník.



"Vstup na podujatie je voľný a záujemcovia sa naň dostanú priamo vchodom do kaviarne z Múzejnej ulice," uviedla pre TASR vedúca Centra múzejnej komunikácie Zuzana Vášáryová.



Návštevníci múzea sa na nedeľnom stretnutí zoznámia s prvopočiatkami fotografie, prenesú sa tak do histórie spred 170 rokov. Na vlastné oči budú môcť sledovať techniku – mokrý kolódiový proces výroby fotografie z roku 1851. "Fotograf, filmár a nadšenec v oblasti starých techník Tomáš Schiller – Aeternus Pictures predstaví tento starý fotografický postup, kde sa fotografovaný portrét vykreslí striebrom na originálnej kovovej platni," dodala Vášáryová.



Záujemcovia sa budú môcť vyfotografovať priamo na podujatí a odniesť si tak domov originálny historický portrét seba či rodiny. "Fotograf spomedzi návštevníkov vyžrebuje jedného, ktorý získa svoju fotografiu na kovovej platni zdarma," informuje SNM.



Výstava Ignác Schächtl a Šechtlovci – od kolódiového procesu po digitál (1865 – 2021) je prístupná do 22. mája.