Národné ocenenie Angažovaná škola už má svojich piatich víťazov
Slávnostné odovzdávanie národného ocenenia Angažovaná škola 2025 sa uskutočnilo 9. októbra v Banskej Bystrici.
Autor TASR
Banská Bystrica 13. októbra (TASR) - V tomto roku sa do oceňovania Angažovaná škola prihlásilo 42 škôl so svojimi projektmi, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 25 finalistov a z nich piatich víťazov. Rozhodla sa udeliť aj mimoriadne ocenenie. TASR o tom v pondelok za organizátora, Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií, informovala marketingová manažérka Eva Ščepková.
„Tento rok išlo už o šiesty ročník oceňovania Angažovaná škola, v rámci ktorého sme opäť ocenili šikovné a odhodlané deti a mládež za ich výnimočné service learningové projekty. Teší nás, že sa táto pomyselná ‚rodinka‘ opäť rozrástla a žiaci a študenti ukázali, že problémy v komunite im nie sú ľahostajné. Tento ročník bol jedinečný aj tým, že sme otvorili prihlasovanie pre vysoké školy (VŠ), čím nám vznikla úplne nová kategória,“ uviedla programová manažérka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Daniela Ivanová.
Ocenenie získala Súkromná materská škola Best Friends Nursery z Vranova nad Topľou s projektom Spojení srdcom - deti prinášajú radosť seniorom. Ďalšími držiteľmi zlatej značky Angažovaná škola sú Základná škola v Zemianskej Olči s projektom Koľko detí - toľko stromov a Základná škola na Konštantínovej ulici zo Stropkova s projektom „Najväčší dar, ktorý môžeš niekomu dať, je tvoj čas. Dávaš mu totiž kus svojho života“.
V kategórii stredných škôl zvíťazilo Gymnázium Lipany s projektom Pasportizácia stromov a v rámci VŠ ocenenie dostala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici s projektom Service Learning v práci s obvinenými a odsúdenými osobami. Mimoriadne ocenenie získala Stredná odborná škola beauty služieb z Košíc za projekt Hrdinovia krásy a láskavosti.
„Oceňovanie Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Service Learning Award. Finále sa bude tento rok konať 4. novembra v Tuzle v Bosne a Hercegovine. Nás zastupuje sedem finalistov,“ dodala Ivanová.
