Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice je hotové na 90 %

Košice 6. februára (TASR) - Práce na prestavbe Mestskej krytej plavárne (MKP) na Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice (NOCKE) sú hotové na viac ako 90 percent. Pre verejnosť ho plánujú otvoriť v závere augusta. Počas štvrtkového kontrolného dňa to uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček. Cena za práce by ešte mala stúpnuť.



"Dnes už ideme úplne tak, ako sme si to celé naplánovali. Dohnali sme aj stratený čas. Vyzerá to tak, že táto stavba sa postupne začne odovzdávať na prelome marca a apríla," spresnil s tým, že nasledovať bude kolaudácia a ďalšie povolenia, ako aj montáž vybavenia. "Viac-menej sme dnes rozhodnutí, že toto národné olympijské centrum plaveckých športov by sme chceli otvoriť v závere augusta. Zatiaľ je predpokladaný termín 30. august," povedal primátor.



Výstavba moderného plaveckého komplexu mala stáť pôvodne 16,68 milióna eur bez DPH. Doposiaľ bolo so zhotoviteľom uzavretých päť dodatkov, na základe ktorých cena stúpla na viac ako 19,7 milióna eur bez DPH. "K dnešnému dňu máme spolu vyše 90 zmenových konaní a predpokladáme, že cena sa ešte zvýši zhruba o 150.000 eur," uviedol námestník riaditeľa pre ekonomiku mestského podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO) Štefan Ferencz.



Práce navyše mali súvisieť najmä so statikou strechy, s rozšírením funkcionality bazéna, vybudovaním tribúny a prepojovacieho traktu. Ten by mal v budúcnosti prepojiť NOCKE s kúpaliskom Červená hviezda. "Komplexy chceme spojiť a dobudovať aj ďalšie parkoviská. Už aj dnes riešime, ako by mohol vyzerať i vytúžený tobogan," dodal Polaček v súvislosti s ďalšími plánmi.



Mesto získalo na prestavbu 8,34 milióna eur z Fondu na podporu športu. Ako skonštatoval štátny tajomník Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Ján Krišanda, NOCKE bude slúžiť širokej verejnosti aj športovej obci a počíta sa aj s organizáciou medzinárodných športových podujatí, ktoré zvýšia atraktivitu Košíc.



Ďalšie financie na výstavbu NOCKE sú zabezpečené z investičného úveru TEHO v maximálnej výške 18 miliónov eur. Jeho splatnosť je naplánovaná na koniec roka 2045.



S výstavbou NOCKE sa oficiálne začalo v auguste 2023. Nahradiť má doterajšiu MKP, ktorá po 35 rokoch činnosti naposledy otvorila svoje brány 30. júna 2023. Nový krytý 50-metrový bazén s desiatimi plaveckými dráhami má byť jediným prekrytým bazénom na Slovensku s olympijskými parametrami spĺňajúcimi kritériá Medzinárodnej plaveckej federácie. K dispozícii bude aj menší bazén, priestory pre wellness či fitness.