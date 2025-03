Národné tréningové centrum v Košiciach nesie po novom názov Loto Arena

Košice 25. marca (TASR) - Národné tréningové centrum (NTC) Košice, ktoré je spoločným projektom Slovenského tenisového zväzu (STZ) a mesta Košice, nesie nový názov - Loto Arena. O zmene názvu informovala v utorok hovorkyňa spoločnosti Tipos Jana Pohorelská s tým, že to potvrdzuje záväzok spoločnosti podporovať tenis na všetkých úrovniach.



Košické NTC na Popradskej ulici slávnostne otvorili vlani 14. mája, výstavba trvala od júna 2022. Celkové investičné náklady na stavebné práce predstavovali 15,3 milióna eur bez DPH.



Objekt slúži na športovú prípravu talentovanej mládeže, ako tenisové a športové centrum, či na organizáciu domácich a medzinárodných mládežníckych športových podujatí a tenisových turnajov. Nachádza sa v ňom tenisová hala so šiestimi kurtmi, na troch z nich je dočasne položených 14 bedmintonových povrchov. V exteriéri je osem vonkajších antukových tenisových kurtov a detské ihrisko. Súčasťou je aj posilňovňa či reštaurácia. V projekte NTC Košice má STZ podiel 51 percent a mesto Košice 49 percent.



Pohorelská pripomenula, že Tipos sa ako generálny partner STZ zaviazal podporovať "biely šport" minimálne do sezóny 2026/2027. Partnerstvo zahŕňa nielen podporu profesionálnych tenistov na svetových podujatiach, ale aj vytváranie lepších podmienok pre mladé talenty.