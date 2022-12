Národné tréningové centrum v Košiciach je zo štvrtiny hotové

Košice 29. decembra (TASR) - Pri výstavbe Národného tréningového centra (NTC) v Košiciach na Popradskej ulici je hotových takmer 26 percent stavebných prác. Od júna, keď sa začalo s výstavbou, nedošlo k žiadnym závažnejším komplikáciám. Informoval o tom vo štvrtok magistrát mesta podľa záverov posledného tohtoročného kontrolného dňa k výstavbe, ktoré prezentoval člen predstavenstva NTC Košice a.s. a viceprimátor Marcel Gibóda.



"Zo začiatku sa niektorým obyvateľom nepozdávalo zvýšené množstvo prachu a hluku, ktoré súviselo so zemnými prácami, no spolu so zhotoviteľom sme okamžite uskutočnili nápravu. Okrem toho sme ale nezaznamenali nejaké problémy," uviedol Gibóda. Spokojnosť s postupom podľa plánu vyjadrili aj spoločnosť Adifex ako zhotoviteľ, projektant i generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška.



Počas výstavby NTC v uplynulých šiestich mesiacoch stabilizovali podložie, realizovali prekládky existujúcich inžinierskych objektov, nosné železobetónové konštrukcie, železobetónové konštrukcie oporných múrov, základové konštrukcie oplotenia vonkajších ihrísk a hlavného objektu, rozvody inžinierskych sietí a napojenia na verejné inžinierske siete.



"Momentálne je stavenisko bez robotníkov aj stavebných mechanizmov, opätovné spustenie stavebných prác je naplánované po skončení zimných prázdnin. V budúcom roku sa tak budú realizovať architektonické a stavebné riešenia stavby, stropné konštrukcie, nosné konštrukcie podláh a vnútorné a vonkajšie inžinierske siete," oznámilo mesto.



Investorom je akciová spoločnosť NTC Košice, ktorej akcionármi sú STZ s 51 percentami a mesto Košice so 49-percentným podielom. Celkové náklady pôvodne predstavovali 15 miliónov eur bez DPH. Vláda SR uvoľnila na projekt deväť miliónov eur, zvyšok financujú obaja akcionári – STZ s 3,06 milióna a mesto Košice s 2,94 milióna eur.



Náklady na stavbu sa podľa magistrátu doposiaľ zvýšili približne o 30.000 eur z dôvodu nepredvídateľných nákladov a prác navyše, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii. Výstavba má podľa zmluvy trvať 18 mesiacov, NTC by tak malo byť hotové do konca roka 2023. Určené bude najmä na tenis a bedminton. Tenisová hala bude mať šesť kurtov, súčasťou areálu je aj osem vonkajších tenisových kurtov.