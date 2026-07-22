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Národnú kultúrnu pamiatku, sochu sv. Vendelína, čaká obnova
Práce sa uskutočnia v reštaurátorskom ateliéri.
Autor TASR
Slovenská Nová Ves 22. júla (TASR) - Národná kultúrna pamiatka, socha svätého Vendelína v obci Slovenská Nová Ves v okrese Trnava, prejde v najbližších týždňoch obnovou. Reštaurátorské práce potrvajú do októbra 2026. Informovala o tom obec.
Práce sa uskutočnia v reštaurátorskom ateliéri. „Počas realizácie projektu prejde socha odborným reštaurátorským výskumom a komplexným reštaurovaním. Po ukončení všetkých prác bude opäť osadená na svoje miesto v parku pri kostole, aby mohla aj naďalej tvoriť neoddeliteľnú súčasť našej obce,“ priblížila miestna samospráva.
Reštaurovanie vykoná autorizovaný reštaurátor v súlade s metodikou Krajského pamiatkového úradu Trnava. Cieľom projektu je zachovať túto pamiatku pre budúce generácie, prispieť k ochrane kultúrneho dedičstva a zároveň skrášliť verejný priestor obce.
Práce sú realizované s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja vo výške 7500 eur a z ďalších finančných darov.
Práce sa uskutočnia v reštaurátorskom ateliéri. „Počas realizácie projektu prejde socha odborným reštaurátorským výskumom a komplexným reštaurovaním. Po ukončení všetkých prác bude opäť osadená na svoje miesto v parku pri kostole, aby mohla aj naďalej tvoriť neoddeliteľnú súčasť našej obce,“ priblížila miestna samospráva.
Reštaurovanie vykoná autorizovaný reštaurátor v súlade s metodikou Krajského pamiatkového úradu Trnava. Cieľom projektu je zachovať túto pamiatku pre budúce generácie, prispieť k ochrane kultúrneho dedičstva a zároveň skrášliť verejný priestor obce.
Práce sú realizované s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja vo výške 7500 eur a z ďalších finančných darov.