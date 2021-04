Národnú zoo v Bojniciach navštívili po opätovnom otvorení stovky ľudí

Bojnice 24. apríla (TASR) - Národnú zoologickú záhradu v Bojniciach navštívili po jej opätovnom otvorení tento týždeň stovky ľudí. Informoval o tom jej hovorca Pavel Procner.



"Počas prvých dní po opätovnom otvorení 19. apríla prešlo naším zariadením 1240 návštevníkov, a to aj napriek nie príliš ideálnemu počasiu. Prognózy počasia sú do ďalších dní priaznivejšie, a preto už cez víkend očakávame nárast návštevníkov," načrtol Procner.



Národná zoo zaznamenala počas viac ako dvojmesačného obdobia, keď boli jej priestory zatvorené, i niekoľko noviniek. "V období počas neželanej výluky sa v novom pavilóne slonov adaptovali Maja a Gula. Odvážnejšia Gula sa v novom prostredí cíti od prvého momentu výborne, opatrnejšia Maja si zvyká o niečo pomalšie," priblížil hovorca zoo.



Nová ubikácia africkej fauny podľa neho prístupná verejnosti ešte nie je. "Dúfame, že už čoskoro sa dočkáme a v novom pavilóne privítame prvých návštevníkov. O jeho otvorení budeme verejnosť včas informovať. Veríme, že nastávajúce obdobie prinesie lichotivejšiu situáciu a chod bojnickej zoo sa vráti do starých koľají," dodal.