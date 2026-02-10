< sekcia Regióny
Národnú zoo v Bojniciach vlani navštívilo viac ako 280.000 ľudí
Národná zoologická záhrada Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku, patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR.
Autor TASR
Bojnice 10. februára (TASR) - Expozície Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach si vlani prezrelo 280.661 návštevníkov. TASR o tom informovala vedúca odboru marketingu a propagácie zoo Andrea Klasová.
Bojnická zoo je otvorená celoročne, v minulom roku zostala pre preventívne opatrenia pred šírením ochorenia slintačky a krívačky z rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy od konca marca do začiatku mája zatvorená.
V minulom roku do jej kolekcie pribudli i nové zvieratá, vyliahlo sa tam mláďa žeriava čiernobieleho, zebry Hartmannovej či mláďatá pandy červenej a rysa karpatského. Zoo tiež začala s chovom najväčšieho hlodavca sveta kapybary močiarnej.
Lepšie a bezpečnejšie podmienky pre primáty i návštevníkov zase priniesla rekonštrukcia pavilónu opíc. Čiastočnú obnovu objektu dokončila zoo vlani na jeseň, práce financovala z dotácie od vlády SR a Environmentálneho fondu.
Počas roka zoo pripravila viacero tematicky zameraných podujatí, ako sú rôzne súťaže, oslavy i pripomenutia významných svetových a medzinárodných dní. Tiež verejné diskusie, prednášky, zookrúžky, zooškoly a iné výučbové programy. Rovnako naďalej plní funkciu rehabilitačnej stanice a spravuje záchytné centrum pre zhabané a zaistené živočíchy.
Národná zoologická záhrada Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku, patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR. Pre verejnosť ju otvorili 1. apríla 1955, vlani si tak pripomenula 70. výročie jej založenia.
Bojnická zoo je otvorená celoročne, v minulom roku zostala pre preventívne opatrenia pred šírením ochorenia slintačky a krívačky z rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy od konca marca do začiatku mája zatvorená.
V minulom roku do jej kolekcie pribudli i nové zvieratá, vyliahlo sa tam mláďa žeriava čiernobieleho, zebry Hartmannovej či mláďatá pandy červenej a rysa karpatského. Zoo tiež začala s chovom najväčšieho hlodavca sveta kapybary močiarnej.
Lepšie a bezpečnejšie podmienky pre primáty i návštevníkov zase priniesla rekonštrukcia pavilónu opíc. Čiastočnú obnovu objektu dokončila zoo vlani na jeseň, práce financovala z dotácie od vlády SR a Environmentálneho fondu.
Počas roka zoo pripravila viacero tematicky zameraných podujatí, ako sú rôzne súťaže, oslavy i pripomenutia významných svetových a medzinárodných dní. Tiež verejné diskusie, prednášky, zookrúžky, zooškoly a iné výučbové programy. Rovnako naďalej plní funkciu rehabilitačnej stanice a spravuje záchytné centrum pre zhabané a zaistené živočíchy.
Národná zoologická záhrada Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku, patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR. Pre verejnosť ju otvorili 1. apríla 1955, vlani si tak pripomenula 70. výročie jej založenia.