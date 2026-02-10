Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Národnú zoo v Bojniciach vlani navštívilo viac ako 280.000 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Národná zoologická záhrada Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku, patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR.

Autor TASR
Bojnice 10. februára (TASR) - Expozície Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach si vlani prezrelo 280.661 návštevníkov. TASR o tom informovala vedúca odboru marketingu a propagácie zoo Andrea Klasová.

Bojnická zoo je otvorená celoročne, v minulom roku zostala pre preventívne opatrenia pred šírením ochorenia slintačky a krívačky z rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy od konca marca do začiatku mája zatvorená.

V minulom roku do jej kolekcie pribudli i nové zvieratá, vyliahlo sa tam mláďa žeriava čiernobieleho, zebry Hartmannovej či mláďatá pandy červenej a rysa karpatského. Zoo tiež začala s chovom najväčšieho hlodavca sveta kapybary močiarnej.

Lepšie a bezpečnejšie podmienky pre primáty i návštevníkov zase priniesla rekonštrukcia pavilónu opíc. Čiastočnú obnovu objektu dokončila zoo vlani na jeseň, práce financovala z dotácie od vlády SR a Environmentálneho fondu.

Počas roka zoo pripravila viacero tematicky zameraných podujatí, ako sú rôzne súťaže, oslavy i pripomenutia významných svetových a medzinárodných dní. Tiež verejné diskusie, prednášky, zookrúžky, zooškoly a iné výučbové programy. Rovnako naďalej plní funkciu rehabilitačnej stanice a spravuje záchytné centrum pre zhabané a zaistené živočíchy.

Národná zoologická záhrada Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku, patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR. Pre verejnosť ju otvorili 1. apríla 1955, vlani si tak pripomenula 70. výročie jej založenia.
