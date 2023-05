Národnú zoologickú záhradu Bojnice povedie Tomáš Hulík

Bojnice 16. mája (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice má od utorka nového riaditeľa. Dočasne povereným riaditeľom sa stal prírodovedec a dokumentarista Tomáš Hulík, na pozícii vystriedal Milana Šovčíka, ktorý bojnickú zoo viedol od roku 2009. TASR o tom informovala vedúca odboru marketingu a propagácie zoo Andrea Klasová.



Funkciu dočasne povereného riaditeľa prijal Hulík podľa svojich slov s nadšením i pokorou. "Jedným a momentálne asi najpodstatnejším poslaním zoologických záhrad je záchrana zvierat a ochrana životného prostredia. Myslím si, že v tomto vieme spraviť veľa, a tak sa na svoju novú úlohu veľmi teším," uviedol Hulík.



Prírodovedec, dokumentarista a fotograf vyštudoval environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2021 a 2022 pracoval v Zoologickej záhrade Bratislava, ktorú od júna 2021 do februára 2022 aj viedol. Od mája minulého roka tiež spolupracoval so Zoo Praha na návrate koňa Przewalského do Kazachstanu.



Bojnickú zoo v jej doterajšej histórii viedlo šesť riaditeľov.