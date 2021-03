Národný cintorín v Martine má stále voľné kapacity, možno ich rozšíriť

Martin 10. marca (TASR) – Mesto Martin neeviduje problém s nedostatkom miesta na Národnom cintoríne a v prípade potreby je pripravené kapacitu cintorína rozšíriť. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval primátor Martina Ján Danko.



Reagoval tak na návrh koaličných poslancov v novele zákona o Bratislave a v novele zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Podľa návrhu by na Slovensku mohol popri Národnom cintoríne v Martine vzniknúť aj Národný cintorín v Bratislave, a to povýšením bratislavského Ondrejského cintorína. Národný cintorín v hlavnom meste má byť podľa poslancov logickým pokračovaním Národného cintorína v Martine z 19. storočia, ktorý je už zaplnený.



Martinský primátor pripomenul, že mesto je od roku 1994 centrom národnej kultúry Slovákov žijúcich doma i v zahraničí. „Musím priznať, bol som prekvapený, keď som sa dozvedel o nedostatku miest na Národnom cintoríne, a teda nevyhnutnosti vytvoriť nový v Bratislave. Áno, na Národnom cintoríne sú aj obsadené miesta, ale stále disponujeme voľnými kapacitami a pravidelne na ňom pochovávame. Naozaj nerozumiem, prečo mesto Martin vo veci, ktorá sa ho priamo dotýka, neoslovili a čo je motiváciou snahy o presunutie pietneho miesta národného významu,“ povedal Danko.



Kategorický nesúhlas so vznikom Národného cintorína v Bratislave vyjadrila aj Rada národnej kultúry - orgán najvýznamnejších predstaviteľov Martina z kultúrnej oblasti. „Národný cintorín by mal byť na Slovensku len jeden. Ondrejský cintorín v Bratislave je už 33 rokov národnou kultúrnou pamiatkou. Na základe tohto statusu by mesto Bratislava nemalo mať problém s financovaním jeho prevádzky, údržby, reštaurovania historických pomníkov a náhrobných kameňov. Nehovoriac už o tom, že na Slovensku sú aj ďalšie cintoríny, dokonca staršie ako Ondrejský v Bratislave, ktoré by sa tiež mohli uchádzať o štatút Národného cintorína. Prípadné vyhlásenie Ondrejského cintorína v Bratislave za Národný cintorín preto považujeme za precedens,“ upozornil Martin Lechan, predseda kultúrnej komisie mesta Martin a člen Rady národnej kultúry.



Národný cintorín v Martine vyhlásili v novembri 1967 za národnú kultúrnu pamiatku a pietne miesto celonárodného významu. „Momentálne je v správe mesta Martin. Starostlivosť o jednotlivé hroby pamiatkovej podstaty si delí s Maticou slovenskou a Slovenskou národnou knižnicou. Pridelenie hrobového miesta aj naďalej zabezpečuje Komisia pre správu Národného cintorína v zmysle jeho štatútu,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová.