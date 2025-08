Národný dom je po 18 rokoch opäť pod kontrolou B. Bystrice

Banská Bystrica 6. augusta (TASR) - Národná kultúrna pamiatka Národný dom v Banskej Bystrici je po 18 rokoch opäť pod správou mesta, ktoré ju má už plne pod kontrolou. Z dôvodu zásadného porušenia zmluvných povinností nájomcom došlo 6. júla k ukončeniu nájomnej zmluvy výpoveďou zo strany mesta. Teraz samospráva podniká kroky, aby zamedzila jeho degradácii, musí ho vypratať od odpadu a pracovať na koncepcii a ďalšom sprevádzkovaní. Konštatoval to primátor Ján Nosko s tým, že do diskusie o budúcom využití tohto významného architektonického diela Emila Belluša zapoja odbornú verejnosť i kultúrnu obec.



Ešte v roku 2007 prenechalo vtedajšie vedenie mesta Národný dom do dlhodobého nájmu spoločnosti Hotel Národný dom. Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie bola spoločnosť nútená v prvej polovici marca prevádzku hotela Národný dom zatvoriť. Samospráva okamžite začala podnikať sériu postupných krokov, od začiatku deklarovala záujem dostať pamiatku pod úplnú kontrolu v snahe predísť jej degradácii. V priebehu mája vykonala opatrenia, aby zamedzila úniku vody a plynu i vstupu neoprávnených osôb do objektu. Padlo aj trestné oznámenie na bývalých štatutárnych zástupcov spoločnosti.



„Od začiatku sme deklarovali záujem a dobrú vôľu ukončiť nájomný vzťah dohodou. Ako sme informovali v závere mája, obchodný podiel v spoločnosti Hotel Národný dom previedol jej jediný spoločník na dve ďalšie spoločnosti so sídlom v Prahe. Keďže nebol vymenovaný žiadny konateľ spoločnosti, komunikovali sme výhradne v súlade so zákonom o e-governmente, a teda všetky písomnosti boli doručované do elektronickej schránky spoločnosti Hotel Národný dom. Dňa 6. júla došlo z dôvodu užívania predmetu nájmu v rozpore s nájomnou zmluvou k jej ukončeniu zo strany mesta výpoveďou,“ vysvetlil Nosko.



Podľa prednostky mestského úradu Marice Koreňovej v súčasnosti realizujú úkony smerujúce k zisteniu technického stavu objektu, s cieľom opätovne zabezpečiť dodávku elektrickej energie, vody, plynu a tepla.



„Keďže k dňu skončenia nájomnej zmluvy nedošlo zo strany nájomcu k vyprataniu a riadnemu odovzdaniu predmetu nájmu, považujeme za nevyhnutné vykonanie inventarizácie vnútorného vybavenia a vecí nachádzajúcich sa v Národnom dome. Prednostne sme však zabezpečili odvoz a likvidáciu odpadu predstavujúceho potenciálne zdravotné riziko, potravín po dátume spotreby, zásob pre kuchyňu a troch zariadení v nevyhovujúcom stave,“ doplnila Koreňová.



K dňu skončenia nájomnej zmluvy sa v objekte nachádzal aj hnuteľný majetok vo vlastníctve tretích osôb. Samospráva plánuje predmetný majetok vydať jeho vlastníkom na základe dokladov, ktorými svoje vlastnícke právo k žiadaným veciam riadne preukážu.