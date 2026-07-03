< sekcia Regióny
Národný dopravca mimoriadne vypraví vlakové spojenia pre pútnikov
Na železničnej stanici Spišská Nová Ves budú mať cestujúci k dispozícii prípoje na hlavné vlakové spojenia na trase Košice - Žilina - Bratislava.
Autor TASR
Levoča 3. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) aj tento rok podporí jednu z najvýznamnejších náboženských udalostí na Slovensku - Levočskú púť. Počas nadchádzajúceho víkendu 4. a 5. júla zabezpečí národný dopravca mimoriadne vlakové spojenia na trase Spišská Nová Ves - Levoča, ktoré pútnikom uľahčia cestu k Mariánskej hore. Informoval o tom hovorca ZSSK Ján Baček.
„Levočská púť každoročne spája desaťtisíce veriacich z celého Slovenska a je dôležitou súčasťou duchovného aj kultúrneho života v regióne. Aj preto chce ZSSK prispieť k tomu, aby bola cesta na púť pre ľudí jednoduchšia, pohodlnejšia a dostupná verejnou dopravou,“ zdôvodnil hovorca. Celkovo pôjde počas pútnického víkendu 42 vlakových spojení. V sobotu 4. júla bude premávať 13 párov vlakov, v nedeľu 5. júla osem párov vlakov, a to podľa osobitného cestovného poriadku pripraveného pre potreby pútnikov.
Na železničnej stanici Spišská Nová Ves budú mať cestujúci k dispozícii prípoje na hlavné vlakové spojenia na trase Košice - Žilina - Bratislava. Vďaka tomu budú môcť mimoriadne vlaky do Levoče využiť pútnici z viacerých častí Slovenska.
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si cestovné lístky zabezpečili vopred. Najjednoduchšou možnosťou je nákup online cez mobilnú aplikáciu IDeme vlakom, na webe národného dopravcu alebo formou SMS lístka. Cestujúci sa tak môžu vyhnúť čakaniu pri pokladniciach a urýchliť si nástup do vlaku. „Kontrola cestovných dokladov môže prebiehať už pri nástupe do vlaku v staniciach Spišská Nová Ves a Levoča. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť plynulejší nástup cestujúcich a komfortnejší priebeh cestovania počas zvýšeného záujmu o vlakovú dopravu,“ upozornil Baček.
„Levočská púť každoročne spája desaťtisíce veriacich z celého Slovenska a je dôležitou súčasťou duchovného aj kultúrneho života v regióne. Aj preto chce ZSSK prispieť k tomu, aby bola cesta na púť pre ľudí jednoduchšia, pohodlnejšia a dostupná verejnou dopravou,“ zdôvodnil hovorca. Celkovo pôjde počas pútnického víkendu 42 vlakových spojení. V sobotu 4. júla bude premávať 13 párov vlakov, v nedeľu 5. júla osem párov vlakov, a to podľa osobitného cestovného poriadku pripraveného pre potreby pútnikov.
Na železničnej stanici Spišská Nová Ves budú mať cestujúci k dispozícii prípoje na hlavné vlakové spojenia na trase Košice - Žilina - Bratislava. Vďaka tomu budú môcť mimoriadne vlaky do Levoče využiť pútnici z viacerých častí Slovenska.
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si cestovné lístky zabezpečili vopred. Najjednoduchšou možnosťou je nákup online cez mobilnú aplikáciu IDeme vlakom, na webe národného dopravcu alebo formou SMS lístka. Cestujúci sa tak môžu vyhnúť čakaniu pri pokladniciach a urýchliť si nástup do vlaku. „Kontrola cestovných dokladov môže prebiehať už pri nástupe do vlaku v staniciach Spišská Nová Ves a Levoča. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť plynulejší nástup cestujúcich a komfortnejší priebeh cestovania počas zvýšeného záujmu o vlakovú dopravu,“ upozornil Baček.