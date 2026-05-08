Národný inštitút vzdelávania a mládeže presťahovali
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) sa presťahoval z bratislavskej mestskej časti Petržalka do priestorov, kde v minulosti sídlilo ministerstvo školstva. Na novej adrese pôsobí od začiatku mája. Bývalá budova inštitútu bude slúžiť špeciálnej škole, informuje o tom NIVaM.
So Špeciálnou základnou školou s materskou školou, Karpatská 1 v Bratislave, podpísal NIVaM zmluvu o bezodplatnom prevode majetku, budovy na Ševčenkovej ulici. K jej podpisu došlo vo štvrtok (7. 5.). „Teší nás, že budova na Ševčenkovej nestratí svoj účel v rezorte školstva. Našim zamestnancom sťahovanie prinesie kvalitnejšie zázemie a škole zasa výrazne lepšie priestorové podmienky,“ uviedla generálna riaditeľka NIVaM Romana Kanovská. Zároveň víta, že do týchto priestorov sa presunie práve materská škola a triedy prvého stupňa základnej školy.
Výrazným prínosom budovy pre školu je jej bezbariérovosť. Otvorený zostáva tiež potenciál jej terás.
NIVaM plánuje počas najbližších mesiacov sťahovať do budovy na Stromovej ulici aj ďalšie svoje bratislavské pracoviská. Knižnica NIVaM zostane aj naďalej fungovať na adrese Hálova 6, kde má svoje odborné archívy a knižničný fond.
Sťahovanie bratislavských pracovísk NIVaM do spoločného sídla je zároveň zavŕšením procesu zlučovania organizácií, ktoré sa v roku 2022 spojili pod jeden inštitút. Sústredenie pracovísk do jedného priestoru podľa NIVaM vytvára lepšie podmienky pre efektívnejšiu spoluprácu, koordináciu činností a výmenu odborných skúseností. NIVaM verí, že spoločné sídlo prispeje aj ku kvalitnejšiemu prepojeniu jednotlivých útvarov inštitútu a posilní jeho schopnosť systematicky napĺňať svoje poslanie v oblasti vzdelávania a práce s mládežou.
