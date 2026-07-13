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Národný inštitút vzdelávania a mládeže sa presťahoval
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave (RÚŠS) a NIVaM podpísali 10. júla zmluvu o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) úspešne zavŕšil proces sťahovania do novej sídelnej budovy v Bratislave. V súčasnosti sa inštitút nachádza v bývalom sídle Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR na Stromovej ulici v Bratislave. Ďalšia z jeho pôvodných budov bude opäť slúžiť školstvu. Informuje o tom na svojom webe NIVaM.
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave (RÚŠS) a NIVaM podpísali 10. júla zmluvu o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu. Konkrétne sa do správy RÚŠS dostala budova na Pluhovej ulici v Bratislave, kde pôvodne sídlil odbor podpory formálneho vzdelávania NIVaM. V pláne tiež je, že v časti budovy bude sídliť aj Centrum poradenstva a prevencie v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS.
Zmluvu spoločne podpísali generálna riaditeľka NIVaM Romana Kanovská a riaditeľka RÚŠS v Bratislave Miriam Valašiková. Kanovská pri podpise zmluvy uviedla, že jediným pracoviskom, ktoré zostáva vo svojej doterajšej budove, je odbor hodnotenia a monitorovania vzdelávania na Žehrianskej ulici v Bratislave. „Ja osobne veľmi pozitívne vnímam to, že budovy, z ktorých sme sa vysťahovali, zostávajú využívané pre oblasť školstva, a tým pádom aj naďalej slúžia učiteľom, odborníkom a v neposlednom rade aj deťom a ich rodičom,“ povedala Kanovská.
Bývalá budova inštitútu na Ševčenkovej ulici v Bratislave splnila podobný účel. V súčasnosti patrí Špeciálnej základnej škole s materskou školou na Karpatskej ulici 1 v Bratislave, pričom zmluvu o bezodplatnom prevode majetku podpísali obe strany ešte 7. mája.
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave (RÚŠS) a NIVaM podpísali 10. júla zmluvu o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu. Konkrétne sa do správy RÚŠS dostala budova na Pluhovej ulici v Bratislave, kde pôvodne sídlil odbor podpory formálneho vzdelávania NIVaM. V pláne tiež je, že v časti budovy bude sídliť aj Centrum poradenstva a prevencie v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS.
Zmluvu spoločne podpísali generálna riaditeľka NIVaM Romana Kanovská a riaditeľka RÚŠS v Bratislave Miriam Valašiková. Kanovská pri podpise zmluvy uviedla, že jediným pracoviskom, ktoré zostáva vo svojej doterajšej budove, je odbor hodnotenia a monitorovania vzdelávania na Žehrianskej ulici v Bratislave. „Ja osobne veľmi pozitívne vnímam to, že budovy, z ktorých sme sa vysťahovali, zostávajú využívané pre oblasť školstva, a tým pádom aj naďalej slúžia učiteľom, odborníkom a v neposlednom rade aj deťom a ich rodičom,“ povedala Kanovská.
Bývalá budova inštitútu na Ševčenkovej ulici v Bratislave splnila podobný účel. V súčasnosti patrí Špeciálnej základnej škole s materskou školou na Karpatskej ulici 1 v Bratislave, pričom zmluvu o bezodplatnom prevode majetku podpísali obe strany ešte 7. mája.