Národný onkologický inštitút má nové vedenie

Bratislava 3. apríla (TASR) - Národný onkologický inštitút (NOI) má od apríla nové vedenie. Riaditeľkou sa stala Jana Trautenberger Ricová. Na poste nahradila Máriu Rečkovú, ktorá bola riaditeľkou od vzniku inštitútu. TASR o tom informovala Patrícia Kubicová, hovorkyňa bratislavského Národného onkologického ústavu (NOÚ), v rámci ktorého inštitút zriadili.



Trautenberger Ricovú do funkcie vymenoval riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher. V inštitúte pôsobila ako koordinátorka onkologických skríningových programov. Agendu bude zastrešovať aj naďalej. "Chcem pokračovať v nastavenom trende, zviditeľniť NOI cez prebiehajúce či novovznikajúce projekty a pracovné výzvy a spolu s kvalitným, stabilným tímom upevňovať a posilňovať mienkotvornosť a postavenie NOI," poznamenala nová riaditeľka.



Doterajšia šéfka inštitútu Rečková sa stala medicínskym garantom. "Rada by som sa poďakovala za možnosť stáť pri zrode a budovaní NOI v pozícii riaditeľky, spolupracovať tak na podpore onkológie na Slovensku, ako aj na rozvoji medzinárodnej spolupráce. Bolo to pre mňa veľmi obohacujúce obdobie a všetkým spolupracovníkom zo srdca ďakujem," dodala.



Národný onkologický inštitút v spolupráci s ďalšími zainteresovanými zložkami podporuje napĺňanie cieľov Národného onkologického programu.