Národný onkologický ústav dokončil rekonštrukciu pavilónu M
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 28. mája (TASR) - Národný onkologický ústav (NOÚ) dokončil rekonštrukciu pavilónu M, postaveného v 80. rokoch. Nadstavbou nového poschodia vzniklo 30 nových lôžok. Nové izby prinášajú pacientom vyšší komfort, súkromie aj dôstojnejšie podmienky počas liečby. Zrekonštruovaný pavilón vo štvrtok slávnostne otvorili aj za prítomnosti prezidenta Petra Pellegriniho a ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD).
„Celý projekt stál približne sedem miliónov eur. Veľkú časť z týchto prostriedkov sme mohli čerpať práve z plánu obnovy a odolnosti, za čo teda úprimná vďaka. A samozrejme, ministerstvo zdravotníctva, ktoré nám pomohlo dofinancovať zvyšné prostriedky, ktoré nám chýbali na realizáciu tohto projektu,“ ozrejmil riaditeľ ústavu Tomáš Alscher.
V rámci rekonštrukcie boli vymenené všetky nevyhovujúce zasklenia, doplnené nové presklené steny na schodiskách a zateplený celý objekt. Súčasťou prác bola aj obnova balkónov, zavedenie rekuperácie a inštalácia fotovoltiky na streche. NOÚ taktiež vymenil osvetlenie a vybudoval dva nové výťahy. „Nové oddelenie nám umožní realizovať aj náročnejšie klinické štúdie 1. fázy a podávať najinovatívnejšiu liečbu, čo by na bežnom oddelení nebolo možné,“ ozrejmil námestník pre vedu a výskum NOÚ Michal Mego.
Prezident ocenil túto i ďalšie prebiehajúce rekonštrukcie zdravotníckych zariadení. Vyzdvihol prácu zdravotníkov a poďakoval im. „Vaša práca je nesmierne náročná, pretože popri tých úžasných a šťastných chvíľach, kedy sa vám podarí zvíťaziť spolu s pacientom nad jeho ťažkou chorobou, zažívate aj tie náročné chvíle, keď to, žiaľ, príroda a Pán Boh nedovolí,“ povedala hlava štátu.
Kontinuita modernizačných projektov v zdravotníctve by podľa slov prezidenta mala zostať zachovaná bez ohľadu na politické zmeny či výmenu vlád. Zdôraznil, že rozvoj nemocníc nesmie byť predmetom politických sporov, keďže ide o investície určené predovšetkým pre pacientov a občanov SR. Podotkol tiež, že zdravie je najcennejšou hodnotou a kvalitná zdravotná starostlivosť musí byť dostupná každému bez ohľadu na región, sociálne postavenie či zdravotnú poisťovňu. V tejto súvislosti apeloval aj na zdravotné poisťovne, aby svojím prístupom prispievali k stabilnému a spravodlivému financovaniu zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov bez rozdielu.
Minister zdravotníctva zdôraznil význam rekonštrukcie onkologických centier a rovnako vyzdvihol prácu zdravotníkov. „Na Slovensku máme absolútne svetových odborníkov, svetovú zdravotnú starostlivosť, svetových lekárov, sestry a celý ďalší zdravotnícky personál,“ povedal.
