< sekcia Regióny
Národný park Muránska planina vyhlásil tender na výstavbu parkoviska
Nové veľkokapacitné parkovisko v Muráni má vzniknúť na východnom okraji obce v blízkosti futbalového ihriska a železničnej stanice.
Autor TASR
Muráň 13. novembra (TASR) - Správa Národného parku (NP) Muránska planina vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu nového záchytného parkoviska v obci Muráň v okrese Revúca. Celkové odhadované náklady predstavujú 1,2 milióna eur, projekt má byť hradený z plánu obnovy. Vyplýva to z oznámenia, ktoré bolo zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Nové veľkokapacitné parkovisko v Muráni má vzniknúť na východnom okraji obce v blízkosti futbalového ihriska a železničnej stanice. Plochu v minulosti využívali štátni lesníci ako sklad a prekladisko vyťaženého dreva. V ostatných rokoch bol pozemok čiastočne upravený štrkom a návštevníci obce ho mohli využívať na parkovanie.
Správa NP Muránska planina chce v lokalite z plánu obnovy vybudovať nové záchytné parkovisko, ktoré by slúžilo návštevníkom obce i národného parku a podporilo by rozvoj turizmu v regióne. Projekt počíta s vybudovaním vyše 50 parkovacích miest pre osobné automobily a niekoľkých miest pre elektromobily, autobusy a minibusy.
„Súčasťou návrhu je aj zakomponovanie nabíjačiek pre elektrobicykle a vytvorenie obslužnej infraštruktúry ku záchytnému parkovisku ako altánky a iné prvky drobnej architektúry,“ uvádza sa v súťažných podkladoch.
Celkové náklady na výstavbu parkoviska národný park odhaduje na približne 1,2 milióna eur, záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 26. novembra. „Projekt má ukončenie v marci 2026, takže počas letnej sezóny v budúcom roku očakávame, že bude parkovisko k dispozícii návštevníkom,“ doplnila pre TASR vedúca riadenia projektov Správy NP Muránska planina Tímea Gajdošová.
Na problematickú dopravu v okolí obce Muráň dlhodobo upozorňuje miestna samospráva. Problémom je najmä parkovanie a doprava pri neďalekom sysľovisku Biele vody, ktoré patrí k najnavštevovanejším lokalitám Muránskej planiny. Pre zlepšenie situácie s dopravou obec Muráň z plánu obnovy zakúpila aj turistický vláčik, ktorý medzi obcou a sysľoviskom premáva bezplatne od roku 2024.
Nové veľkokapacitné parkovisko v Muráni má vzniknúť na východnom okraji obce v blízkosti futbalového ihriska a železničnej stanice. Plochu v minulosti využívali štátni lesníci ako sklad a prekladisko vyťaženého dreva. V ostatných rokoch bol pozemok čiastočne upravený štrkom a návštevníci obce ho mohli využívať na parkovanie.
Správa NP Muránska planina chce v lokalite z plánu obnovy vybudovať nové záchytné parkovisko, ktoré by slúžilo návštevníkom obce i národného parku a podporilo by rozvoj turizmu v regióne. Projekt počíta s vybudovaním vyše 50 parkovacích miest pre osobné automobily a niekoľkých miest pre elektromobily, autobusy a minibusy.
„Súčasťou návrhu je aj zakomponovanie nabíjačiek pre elektrobicykle a vytvorenie obslužnej infraštruktúry ku záchytnému parkovisku ako altánky a iné prvky drobnej architektúry,“ uvádza sa v súťažných podkladoch.
Celkové náklady na výstavbu parkoviska národný park odhaduje na približne 1,2 milióna eur, záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 26. novembra. „Projekt má ukončenie v marci 2026, takže počas letnej sezóny v budúcom roku očakávame, že bude parkovisko k dispozícii návštevníkom,“ doplnila pre TASR vedúca riadenia projektov Správy NP Muránska planina Tímea Gajdošová.
Na problematickú dopravu v okolí obce Muráň dlhodobo upozorňuje miestna samospráva. Problémom je najmä parkovanie a doprava pri neďalekom sysľovisku Biele vody, ktoré patrí k najnavštevovanejším lokalitám Muránskej planiny. Pre zlepšenie situácie s dopravou obec Muráň z plánu obnovy zakúpila aj turistický vláčik, ktorý medzi obcou a sysľoviskom premáva bezplatne od roku 2024.