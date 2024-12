Národný park upozorňuje ľudí na používanie pyrotechniky

Liptovský Mikuláš 29. decembra (TASR) - Národný park Nízke Tatry (NAPANT) upozorňuje ľudí na používanie pyrotechniky. Za odpálenie ohňostroja na území národného parku a jeho ochranného pásma môže byť udelená pokuta do výšky 300 eur a v priestupkovom konaní až do výšky 3300 eur, v prípade právnickej osoby nad 9900 eur. Správa NAPANT o tom informuje na sociálnej sieti.



"Pri používaní pyrotechniky trpí príroda a zvieratá. Skúsme byť preto ohľaduplní voči sebe navzájom aj voči prírode a použitiu zábavnej pyrotechniky sa vyhnime," vyzývajú ochranári s tým, že pyrotechnika môže spôsobiť vážne zranenia a popáleniny. Hluk z výbuchov môže negatívne ovplyvniť ľudí, najmä deti a starších občanov.



Ohňostroje znečisťujú ovzdušie zmesou tuhých častíc a toxických chemikálií. Okrem oxidov síry a dusíka sa do životného prostredia dostávajú chemické prvky a ťažké kovy, ktoré nepodliehajú rozkladu a kontaminujú pôdu a vodné zdroje. Pyrotechnika spôsobuje požiare a často zvyšky po odpálenej pyrotechnike ostávajú voľne pohodené v prírode.



"Hluk z pyrotechniky spôsobuje stres a úzkosť u domácich zvierat, ktoré môžu reagovať panicky a utiecť," priblížili ochranári. Ďalej dodali, že takisto zažívajú stres aj voľne žijúce zvieratá, ktoré takéto situácie pudovo riešia útekom v snahe skryť sa do bezpečia. V tme tak môžu narážať do konárov, stromov alebo môžu spadnúť zo skál. Mnohé prípady sa končia zraneniami dokonca s fatálnymi následkami.