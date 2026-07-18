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Národný pochod Hrdí na rodinu zdôrazní význam manželstva a rodiny
Program sa začne o 12.30 h svätou omšou v Modrom kostolíku. Nasledovať bude o 13.45 h diskusia na Jakubovom námestí venovaná téme online ohrození detí.
Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Na Jakubovom námestí v Bratislave sa v sobotu popoludní uskutoční Národný pochod Hrdí na rodinu. Mottom 14. ročníka podujatia je Manželstvo chráni deti. Pre účastníkov je okrem pochodu pripravený aj sprievodný program - svätá omša a diskusia.
„Hlavnou myšlienkou Národného pochodu Hrdí na rodinu je, že deti potrebujú otca a mamu, že láska rodičov je pre ne nenahraditeľná a nikto ich nemôže v rodine nahradiť,“ uviedol organizátor Anton Chromík.
Program sa začne o 12.30 h svätou omšou v Modrom kostolíku. Nasledovať bude o 13.45 h diskusia na Jakubovom námestí venovaná téme online ohrození detí. Oficiálny program zhromaždenia bude od 15.00 h na Jakubovom námestí. Samotný pochod ulicami hlavného mesta sa začne o 15.35 h. Trasa povedie cez Dunajskú ulicu a Dostojevského rad, odkiaľ sa účastníci vrátia späť na námestie.
„Poslaním akcie je rozšíriť na Slovensku radosť, ktorú môže dať rodina a manželstvo deťom a manželia medzi sebou navzájom. Ukázať, že deti potrebujú lásku mamy a otca viac ako veci či hmotné zabezpečenie. Povzbudiť, aby ľudia na Slovensku neochudobňovali svoje deti o to najcennejšie - o svoju prítomnosť a lásku rodičov,“ uviedli organizátori. Rodina si podľa nich zaslúži výnimočné postavenie. „Nič iné nie je také výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy sa rodine založenej manželstvom muža a ženy nevyrovnajú,“ podotkli.
„Hlavnou myšlienkou Národného pochodu Hrdí na rodinu je, že deti potrebujú otca a mamu, že láska rodičov je pre ne nenahraditeľná a nikto ich nemôže v rodine nahradiť,“ uviedol organizátor Anton Chromík.
Program sa začne o 12.30 h svätou omšou v Modrom kostolíku. Nasledovať bude o 13.45 h diskusia na Jakubovom námestí venovaná téme online ohrození detí. Oficiálny program zhromaždenia bude od 15.00 h na Jakubovom námestí. Samotný pochod ulicami hlavného mesta sa začne o 15.35 h. Trasa povedie cez Dunajskú ulicu a Dostojevského rad, odkiaľ sa účastníci vrátia späť na námestie.
„Poslaním akcie je rozšíriť na Slovensku radosť, ktorú môže dať rodina a manželstvo deťom a manželia medzi sebou navzájom. Ukázať, že deti potrebujú lásku mamy a otca viac ako veci či hmotné zabezpečenie. Povzbudiť, aby ľudia na Slovensku neochudobňovali svoje deti o to najcennejšie - o svoju prítomnosť a lásku rodičov,“ uviedli organizátori. Rodina si podľa nich zaslúži výnimočné postavenie. „Nič iné nie je také výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy sa rodine založenej manželstvom muža a ženy nevyrovnajú,“ podotkli.