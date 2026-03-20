Národný pochod za život sa bude konať 20. septembra v Bratislave
Pochod sa má začínať na Námestí SNP. Účastníci následne pôjdu po Obchodnej ulici, Mickiewiczovej ulici, Ulici 29. augusta.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Piaty ročník Národného pochodu za život sa bude konať 20. septembra v Bratislave. Podujatie chce upriamiť pozornosť na hodnotu každého ľudského života, ako aj na otvorené výzvy a potrebu dôslednej ochrany života a dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť.
„Cieľom pochodu je povzbudiť širokú verejnosť, osobitne mladých ľudí, aby sa postavili za šírenie a budovanie kultúry života,“ uviedol predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šúst na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že každý ľudský život má právo nebyť úmyselne zabitý. Pochod sa má začínať na Námestí SNP. Účastníci následne pôjdu po Obchodnej ulici, Mickiewiczovej ulici, Ulici 29. augusta. Naspäť po Špitálskej ulici na Námestie SNP. Priblížil to koordinátor pochodu Patrik Daniška.
Apeloval aj na politikov, aby prichádzali s návrhmi, ktoré postupne zavedú úplnú ochranu života nenarodených detí. Za dôležitý krok pri ochrane hodnôt slovenskej spoločnosti považuje nedávnu novelizáciu ústavy, pričom na dokončenie procesu je podľa Danišku potrebné prijať ešte viaceré zákony. Ako spresnil, ide o zákaz surogácie, ochranu rodičovských práv vo výchove a vzdelávaní a ukončenie prepisovania údajov o pohlaví v rozpore s biológiou.
Pochod sa koná pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. „Pochod za život pokladám za jedno také podujatie, ktoré poukazuje na zázrak počatého života, pretože každé počaté dieťa obdarené nesmrteľnou dušou je naozaj zázrak,“ dodal bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.
