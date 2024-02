Národný týždeň manželstva ponúka v Prešove aplikáciu i fotosúťaž

Prešov 12. februára (TASR) - Národný týždeň manželstva (NTM), ktorý sa začal v pondelok a potrvá do nedele 18. februára, ponúka v Prešove viaceré aktivity. Hlavným motívom NTM je myšlienka, že dobré manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, o ktorý sa je potrebné starať. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



Manželia Veronika a Martin Husovskí špeciálne pre NTM nahrali pieseň Zázrak. Autorom textu je Jozef Husovský a vo videoklipe k piesni sú použité fotografie manželov, ktoré na tento účel venovali. Pieseň a videoklip vznikli pre celonárodnú kampaň NTM.



"Od 1. februára je v Prešove zároveň spustená novinka - Actionbound s názvom Staroprešovská romantika. Actionbound je aplikácia, ktorá ponúka sprievodcu historickým Prešovom s drobnými zábavnými úlohami pre manželov na posilnenie vzťahu. Výhodou tejto aktivity je, že nie je viazaná na konkrétny dátum či čas. Manželia sa na takéto rande môžu vybrať vtedy, keď im to vyhovuje," povedal Hudák.



Občianske združenie Ži(vé) vzťahy v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) v rámci NTM vyhlásili fotosúťaž. Súťažiaci môžu ukázať svoju tvorivosť, podporiť NTM a osloviť iné páry. Zapojiť sa môžu všetci obyvatelia Prešovského kraja, ktorí manželstvo žijú, obdivujú, podporujú či plánujú. Fotografie je možné posielať do stredy (14. 2.) prostredníctvom formulára. Odkaz je zverejnený na webstránke mesta. V nedeľu (18. 2.) budú vyhlásení výhercovia v kategóriách: cena odbornej poroty, cena predsedu PSK, cena primátora mesta Prešov a cena sympatie. Všetky fotografie budú zverejnené v piatok (16. 2.), kedy odštartuje aj možnosť hlasovania o cenu sympatie.



NTM je súčasťou medzinárodného združenia The Marriage Week International, na Slovensku funguje ako autonómny projekt. Viac informácií o Národnom týždni manželstva nájdu záujemcovia na www.ntm.sk.