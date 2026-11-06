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Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch prešiel modernizáciou
Obnova zahŕňala zateplenie budovy, novú fasádu, výmenu okien a modernizáciu strechy. Na nej pribudli aj fotovoltické panely, ktoré umožnia efektívnejšie využívať obnoviteľné zdroje energie.
Autor TASR
Piešťany 6. novembra (TASR) - Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH) v Piešťanoch prešiel rozsiahlou modernizáciou za viac ako 6 miliónov eur bez DPH. Priniesla obnovu budovy, úspornejšiu prevádzku a lepšie podmienky pre pacientov aj zdravotnícky personál. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe NÚRCH a vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Obnova zahŕňala zateplenie budovy, novú fasádu, výmenu okien a modernizáciu strechy. Na nej pribudli aj fotovoltické panely, ktoré umožnia efektívnejšie využívať obnoviteľné zdroje energie. Modernizáciou prešli tiež vnútorné priestory, osvetlenie, výťahy a technologické vybavenie ústavu.
Jednou z najvýznamnejších častí projektu bola rekonštrukcia rehabilitačného bazéna s pohyblivým dnom, ktorá zahŕňala stavebné aj technologické úpravy. Obnovou prešlo aj vybavenie centrálnej kuchyne.
Realizované opatrenia majú znížiť energetickú náročnosť budovy a prevádzkové náklady. Zároveň majú zlepšiť podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zvýšiť komfort pacientov aj zamestnancov. Rekonštrukčné práce prebiehali počas prevádzky ústavu.
Zhotoviteľom zákazky je združenie spoločností VCES a INGSTEEL. Podľa ÚVO vznikla počas rekonštrukcie potreba vykonať dodatočné stavebné práce, ktoré mali zabezpečiť technickú funkčnosť jednotlivých objektov a dosiahnutie požadovaného funkčného stavu budovy. Zmenu upravil dodatok k zmluve, ktorým sa celková cena diela zvýšila. Upravená bola aj hodnota subdodávok.
Ústav pokračovanie prác s pôvodným zhotoviteľom odôvodnil tým, že výber nového dodávateľa by priniesol časové zdržanie, duplicitné náklady na zariadenie staveniska a komplikácie pri koordinácii stavebných prác a zabezpečení bezpečnosti na stavenisku. Celková hodnota zákazky je napokon 6.002.438,36 eura bez DPH. Významnú časť investície financovali z európskych peňazí z Plánu obnovy a odolnosti SR.
NÚRCH je jediným špecializovaným zdravotníckym zariadením na Slovensku zameraným na liečbu reumatických ochorení. Disponuje kapacitou 110 lôžok, ambulantným traktom a rehabilitačným oddelením. Modernizovaný bazén rozšíri možnosti rehabilitačnej liečby pacientov.
Obnova zahŕňala zateplenie budovy, novú fasádu, výmenu okien a modernizáciu strechy. Na nej pribudli aj fotovoltické panely, ktoré umožnia efektívnejšie využívať obnoviteľné zdroje energie. Modernizáciou prešli tiež vnútorné priestory, osvetlenie, výťahy a technologické vybavenie ústavu.
Jednou z najvýznamnejších častí projektu bola rekonštrukcia rehabilitačného bazéna s pohyblivým dnom, ktorá zahŕňala stavebné aj technologické úpravy. Obnovou prešlo aj vybavenie centrálnej kuchyne.
Realizované opatrenia majú znížiť energetickú náročnosť budovy a prevádzkové náklady. Zároveň majú zlepšiť podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zvýšiť komfort pacientov aj zamestnancov. Rekonštrukčné práce prebiehali počas prevádzky ústavu.
Zhotoviteľom zákazky je združenie spoločností VCES a INGSTEEL. Podľa ÚVO vznikla počas rekonštrukcie potreba vykonať dodatočné stavebné práce, ktoré mali zabezpečiť technickú funkčnosť jednotlivých objektov a dosiahnutie požadovaného funkčného stavu budovy. Zmenu upravil dodatok k zmluve, ktorým sa celková cena diela zvýšila. Upravená bola aj hodnota subdodávok.
Ústav pokračovanie prác s pôvodným zhotoviteľom odôvodnil tým, že výber nového dodávateľa by priniesol časové zdržanie, duplicitné náklady na zariadenie staveniska a komplikácie pri koordinácii stavebných prác a zabezpečení bezpečnosti na stavenisku. Celková hodnota zákazky je napokon 6.002.438,36 eura bez DPH. Významnú časť investície financovali z európskych peňazí z Plánu obnovy a odolnosti SR.
NÚRCH je jediným špecializovaným zdravotníckym zariadením na Slovensku zameraným na liečbu reumatických ochorení. Disponuje kapacitou 110 lôžok, ambulantným traktom a rehabilitačným oddelením. Modernizovaný bazén rozšíri možnosti rehabilitačnej liečby pacientov.