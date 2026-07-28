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Odborníci: Výskyt diabetu mellitus 1. typu sa presúva k mladším
Manifestácia DM1 má podľa slov odborníkov dva vrcholy, jeden okolo šiesteho roku veku, druhý začiatkom puberty.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Výskyt ochorenia diabetes mellitus 1. typu sa presúva do čoraz nižších vekových kategórií. Spozorovali to lekári v Detskom diabetologickom centre SR Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave. Napriek tomu, že v posledných rokoch nepozorujú rapídny nárast celkového počtu nových pacientov, v porovnaní s obdobím spred 20 rokov sa manifestácia diabetu presúva čoraz viac do mladšieho veku. TASR o tom informovala hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.
„Počas horúcich letných dní môžu rodičia ľahko prehliadnuť varovné príznaky cukrovky prvého typu. Ak dieťa v takýchto dňoch veľa pije a veľa močí, možno sa na prvý pohľad zdá, že nejde o nič výnimočné. A predsa v prípade prehliadnutia typických príznakov môže v priebehu niekoľkých dní až týždňov ísť o život. Najviac novodiagnostikovaných detí s ochorením diabetes mellitus typ 1 (DM1) býva práve po lete, keď vonku prestane byť teplo, ale deti veľa pijú aj močia naďalej,“ vysvetlil riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.
Manifestácia DM1 má podľa slov odborníkov dva vrcholy, jeden okolo šiesteho roku veku, druhý začiatkom puberty. „Najrýchlejšie sa nám rozrastá veková kategória detí do šesť rokov života. V našom centre máme v sledovaní okolo 1000 detských pacientov do 19. roku života, z toho u desiatich detí sa DM1 manifestoval ešte pred prvými narodeninami a približne u 70 detí pred tretími narodeninami,“ priblížila Kristína Podoláková, lekárka Detskej kliniky LF UK a NÚDCH.
Ako priblížila, ochorenie je autoimunitné a v súčasnosti mu nemožno predchádzať. Nesúvisí s výživou dieťaťa, množstvom zjedených sladkostí, hmotnosťou alebo inými ovplyvniteľnými faktormi. Deti sa už narodia s predispozíciou, že dostanú nejaké autoimunitné ochorenie.
„Prvým príznakom, ktorý si rodičia môžu všimnúť, je zvýšené pitie a časté močenie počas dňa aj noci. U najmenších detí, ktoré nosia plienky, sú často precikané, prebaľovať treba aj niekoľkokrát za noc a často býva mokrá aj celá plachta. Hlavne v letných mesiacoch to býva pripisované horúčavám a deti sú často diagnostikované neskoro, čo môže zvlášť u malých detí viesť k ohrozeniu života. Pri včasnom záchyte ochorenia sa deti oveľa ľahšie nastavujú na liečbu inzulínom,“ vysvetlila odborníčka.
Varuje, že ak sa prvé typické príznaky ochorenia prehliadnu, deti prichádzajú do nemocnice až v štádiu diabetickej ketoacidózy. Vtedy sú letargické, malátne, majú sťažené dýchanie a niekedy je príznakom aj vracanie. „V tomto život ohrozujúcom stave je hlavne u malých detí často nutná hospitalizácia na ARO. Deti potrebujú vysoké dávky inzulínu podávané priamo do žily, aby sme im zachránili život. Aj samotné nastavenie na liečbu inzulínom je potom veľmi náročné, glykémie sú nestabilné, s vysokou variabilitou,“ dodala Podoláková.
Varovnými signálmi môže byť podľa lekárky tiež, ak sú deti spavé, malátne, takisto ak už dobre tolerovali príkrmy aj tuhú stravu a začnú znovu preferovať viac mlieka či nepriberajú na hmotnosti. Príznakom je aj sťažené dýchanie bez iných príznakov prechladnutia či infekcie. U malých detí sú častým prehliadaným príznakom dermatitídy v plienkovej oblasti spôsobené kvasinkovými infekciami, ktoré nereagujú na bežnú lokálnu liečbu.
„V takýchto prípadoch je veľmi dôležité odobrať dieťaťu moč a vyšetriť, či v ňom nie je prítomný cukor. Keby sa takto postupovalo u každého dieťaťa s plienkovou dermatitídou, tak u mnohých detí zachytíme diabetes skôr. U malých detí sa príznaky ochorenia prejavia a vystupňujú veľmi rýchlo, v priebehu jedného - dvoch týždňov. U starších detí to trvá dlhšie, aj niekoľko mesiacov. Ťažkosti sa postupne stupňujú, zvýrazňuje sa aj chudnutie,“ ozrejmila Podoláková.
Ak sa rodičom zdá, že dieťa veľa pije a močí, môžu vyšetriť glukózu v moči aj v domácom prostredí. Pokiaľ je prítomná glukóza v moči, treba ihneď kontaktovať svojho pediatra a nález glukózy v moči aj v krvi potvrdiť laboratórnymi vyšetreniami. Dôležité je u pediatra vždy spomenúť všetky príznaky a ťažkosti, ktoré si u svojho dieťaťa všimli.
„Počas horúcich letných dní môžu rodičia ľahko prehliadnuť varovné príznaky cukrovky prvého typu. Ak dieťa v takýchto dňoch veľa pije a veľa močí, možno sa na prvý pohľad zdá, že nejde o nič výnimočné. A predsa v prípade prehliadnutia typických príznakov môže v priebehu niekoľkých dní až týždňov ísť o život. Najviac novodiagnostikovaných detí s ochorením diabetes mellitus typ 1 (DM1) býva práve po lete, keď vonku prestane byť teplo, ale deti veľa pijú aj močia naďalej,“ vysvetlil riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.
Manifestácia DM1 má podľa slov odborníkov dva vrcholy, jeden okolo šiesteho roku veku, druhý začiatkom puberty. „Najrýchlejšie sa nám rozrastá veková kategória detí do šesť rokov života. V našom centre máme v sledovaní okolo 1000 detských pacientov do 19. roku života, z toho u desiatich detí sa DM1 manifestoval ešte pred prvými narodeninami a približne u 70 detí pred tretími narodeninami,“ priblížila Kristína Podoláková, lekárka Detskej kliniky LF UK a NÚDCH.
Ako priblížila, ochorenie je autoimunitné a v súčasnosti mu nemožno predchádzať. Nesúvisí s výživou dieťaťa, množstvom zjedených sladkostí, hmotnosťou alebo inými ovplyvniteľnými faktormi. Deti sa už narodia s predispozíciou, že dostanú nejaké autoimunitné ochorenie.
„Prvým príznakom, ktorý si rodičia môžu všimnúť, je zvýšené pitie a časté močenie počas dňa aj noci. U najmenších detí, ktoré nosia plienky, sú často precikané, prebaľovať treba aj niekoľkokrát za noc a často býva mokrá aj celá plachta. Hlavne v letných mesiacoch to býva pripisované horúčavám a deti sú často diagnostikované neskoro, čo môže zvlášť u malých detí viesť k ohrozeniu života. Pri včasnom záchyte ochorenia sa deti oveľa ľahšie nastavujú na liečbu inzulínom,“ vysvetlila odborníčka.
Varuje, že ak sa prvé typické príznaky ochorenia prehliadnu, deti prichádzajú do nemocnice až v štádiu diabetickej ketoacidózy. Vtedy sú letargické, malátne, majú sťažené dýchanie a niekedy je príznakom aj vracanie. „V tomto život ohrozujúcom stave je hlavne u malých detí často nutná hospitalizácia na ARO. Deti potrebujú vysoké dávky inzulínu podávané priamo do žily, aby sme im zachránili život. Aj samotné nastavenie na liečbu inzulínom je potom veľmi náročné, glykémie sú nestabilné, s vysokou variabilitou,“ dodala Podoláková.
Varovnými signálmi môže byť podľa lekárky tiež, ak sú deti spavé, malátne, takisto ak už dobre tolerovali príkrmy aj tuhú stravu a začnú znovu preferovať viac mlieka či nepriberajú na hmotnosti. Príznakom je aj sťažené dýchanie bez iných príznakov prechladnutia či infekcie. U malých detí sú častým prehliadaným príznakom dermatitídy v plienkovej oblasti spôsobené kvasinkovými infekciami, ktoré nereagujú na bežnú lokálnu liečbu.
„V takýchto prípadoch je veľmi dôležité odobrať dieťaťu moč a vyšetriť, či v ňom nie je prítomný cukor. Keby sa takto postupovalo u každého dieťaťa s plienkovou dermatitídou, tak u mnohých detí zachytíme diabetes skôr. U malých detí sa príznaky ochorenia prejavia a vystupňujú veľmi rýchlo, v priebehu jedného - dvoch týždňov. U starších detí to trvá dlhšie, aj niekoľko mesiacov. Ťažkosti sa postupne stupňujú, zvýrazňuje sa aj chudnutie,“ ozrejmila Podoláková.
Ak sa rodičom zdá, že dieťa veľa pije a močí, môžu vyšetriť glukózu v moči aj v domácom prostredí. Pokiaľ je prítomná glukóza v moči, treba ihneď kontaktovať svojho pediatra a nález glukózy v moči aj v krvi potvrdiť laboratórnymi vyšetreniami. Dôležité je u pediatra vždy spomenúť všetky príznaky a ťažkosti, ktoré si u svojho dieťaťa všimli.