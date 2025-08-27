< sekcia Regióny
Národný výstup na Pustý hrad bude posledným pred jeho obnovou
Národný výstup na Pustý hrad sa vo Zvolene bude konať 6. septembra.
Autor TASR
Zvolen 27. augusta (TASR) - V meste Zvolen sa prvú septembrovú sobotu uskutoční tradičný Národný výstup na Pustý hrad. Podujatie prinesie množstvo sprievodných aktivít i súťaž vo varení guľáša. Pôjde tiež o jednu z posledných príležitostí vidieť súčasnú podobu pamiatky, ktorú čaká vďaka európskym zdrojom rozsiahla obnova. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.
Národný výstup na Pustý hrad sa vo Zvolene bude konať 6. septembra. Podujatie, ktoré spája turistiku, históriu a sprievodný program, odštartuje už o 8.00 h vzdaním pocty Ľudovítovi Štúrovi pri jeho buste. Oficiálny program na samotnom hrade sa začne o 10.00 h.
Súčasťou výstupu na Pustý hrad bude aj množstvo sprievodných aktivít. Návštevníkov bude čakať koncert skupiny Hrdza či predstavenia sokoliarov a šermiarov. Pre deti bude pripravená aj lukostreľba, razenie mincí či remeselné dielne, aktuálne nálezy a tajomstvá hradu predstaví vedúci archeologického výskumu Ján Beljak. „Ide o rodinné podujatie, kde si svoje určite nájde každý, od detí až po seniorov,“ dodal vedúci oddelenia kultúry mesta Daniel Axmann.
Návštevníci podujatia si budú môcť pochutiť aj na guľáši, do súťaže v jeho varení sa tento rok zapojí 14 tímov zo zvolenských inštitúcií a firiem. O víťazovi súťaže rozhodne šéfkuchár Tomáš Hanus, prvých 800 účastníkov výstupu si bude môcť guľáš vychutnať zadarmo.
Počas Národného výstupu na Pustý hrad sa budú môcť návštevníci oboznámiť aj s plánovanou obnovou pamiatky. Hrad totiž čaká rekonštrukcia takmer za 1,5 milióna eur, na ktorú mesto získalo dotáciu z európskych zdrojov.
„Vybudujeme repliku kovolejárskej a peňazokazeckej dielne, informačné centrum, stálu expozíciu archeologických nálezov a ďalšie stavby. Pre návštevníkov to môže byť posledná príležitosť vidieť Pustý hrad v dnešnej podobe,“ uviedol primátor Zvolena Vladimír Maňka s tým, že každý účastník výstupu dostane suvenír v podobe repliky hrotu mongolského šípa.
Na Pustý hrad sa počas podujatia budú môcť návštevníci dostať po modrej turistickej značke. Využiť bude možné aj kyvadlovú dopravu v podobe vláčika, ktorý bude premávať každú hodinu od 8.00 do 14.00 h spred budovy mestského úradu.
