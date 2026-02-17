< sekcia Regióny
Národný žrebčín otvorí svoje brány verejnosti už počas Veľkej noci
Hlavná turistická sezóna odštartuje 1. mája tradičným dňom otvorených dverí.
Autor TASR
Topoľčianky 17. februára (TASR) - Chovateľským seminárom spojeným s predstavením plemenných žrebcov na novú pripúšťaciu sezónu sa koncom marca začína napĺňať kalendár tohtoročných podujatí v Národnom žrebčíne v Topoľčiankach. Ďalšie chovateľské podujatia budú pokračovať v priebehu roka tradične bonitáciami chovu a výkonnostnými skúškami na jar a na jeseň, informoval žrebčín.
Svoje brány otvorí žrebčín verejnosti už počas veľkonočných sviatkov Rodinnými výletmi. Hlavná turistická sezóna odštartuje 1. mája tradičným dňom otvorených dverí. Počas 26. ročníka sú pre divákov pripravené ukážky jazdeckých disciplín, prehliadky jazdiarne, jazda v kočiaroch ťahaných kráľovským plemenom lipican a slávnostný galaprogram. Záujemcovia si môžu pozrieť generálku dňa otvorených dverí už o deň skôr 30. apríla.
Po otvorení turistickej sezóny budú pre návštevníkov žrebčína pripravené prehliadky historickej jazdiarne z čias Habsburgovcov, ktoré budú počas pracovných dní aj komentované. Lákadlom stále zostáva zrejme najznámejší kôň na Slovensku Maestoso XIV Timrava plemena lipican, ktorý bol symbolicky darovaný anglickej kráľovnej Alžbete II.
Športové podujatia v národnom žrebčíne budú otvorené už v máji najatraktívnejšou jazdeckou disciplínou pre divákov, ktorou je parkúrové skákanie. V spolupráci so štátnym podnikom Závodisko pripravuje národný žrebčín letné dostihy na hipodróme v Topoľčiankach. V dvoch termínoch budú diváci môcť sledovať ďalšiu jazdeckú disciplínu, drezúru. Koniec augusta bude venovaný voltížnym pretekom.
Jazdeckú sezónu uzavrie tretiu októbrovú sobotu Hubertova jazda. Druhý ročník Vianočného koncertu v historickej jazdiarni sa uskutoční 5. decembra. Posledným z pripravovaných podujatí je príchod Mikuláša do národného žrebčína.
