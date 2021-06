Národný žrebčín v Topoľčiankach si pripomenie 100. výročie vzniku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Topoľčianky 18. júna (TASR) – Národný žrebčín v Topoľčiankach pripravuje oslavu 100. výročia svojho založenia. Slávnostné podujatie by sa malo uskutočniť v termíne od 1. do 4. septembra. „uviedlo vedenie žrebčína. Súčasťou štvordňových osláv by mali byť dostihy Veľká topoľčianska steeplechase, medzinárodný chovateľský šampionát plemien koní lipican, shagya-arab, huculský kôň a arabský plnokrvník. Oslavy vyvrcholia slávnostným galaprogramom.Dnešný Národný žrebčín Topoľčianky bol zriadený rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva ČSR 15. októbra 1921 ako Štátny žrebčín Topoľčianky. Jeho úlohou pri založení bolo chovať a na potreby zemského chovu produkovať plemenné žrebce plemien arab, lipican, nonius, anglický polokrvník a hucul. Pri svojom vzniku žrebčín prevzal z bývalého habsburského majetku budovu jazdiarne, ktorá tvorila základ chovu koní, staré maštale na objektoch Breziny, Hostie, Rybník, Krásny majer. Okrem chovu koní sa mal žrebčín zaoberať aj chovom hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec. Chov ošípaných a oviec bol zakrátko zrušený, hovädzí dobytok sa chová dodnes.Národný žrebčín v Topoľčiankach je aktuálne jediným miestom v Európe, kde je súčasne chovaných päť plemien koní. Zameriava sa na chov shagya arabského, lipicanského, huculského, arabského plnokrvného a slovenského teplokrvného koňa. Početnosť stáda predstavuje zhruba 550 kusov.