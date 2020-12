Náš Prešov nesúhlasí s vybudovaním kompostárne v lokalite Lapanč

Prešov 18. decembra (TASR) – Občianske združenie (OZ) Náš Prešov nesúhlasí s vybudovaním recyklačného dvora s kompostárňou a skládky tuhého komunálneho odpadu (TKO) v lokalite Lapanč na potreby mesta Prešov a širokého okolia. Primátorke mesta Andrei Turčanovej adresovalo otvorený list, v ktorom ju žiada o vyjadrenie zámeru mesta.



Zástupcovia OZ tvrdia, že v spomenutej lokalite má byť vybudovaný recyklačný dvor s kompostárňou a separačnou linkou. "Neďaleko kompostárne plánuje vraj mesto zriadiť dokonca aj skládku TKO," uvádzajú v otvorenom liste Štefan Šimočko, René Polačok a Vladimír Ilavský.



Ako tvrdia, uvedomujú si dôležitosť separácie a ekologického zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu, nesúhlasia však so zámerom mesta. "Je všeobecne známe, že hnijúce zvyšky rozkladajúceho sa kuchynského odpadu produkujú takzvaný skládkový plyn zložený z metánu, oxidov dusíka a sírovodíka. Lokalita Lapanč sa nachádza neďaleko od našich obydlí, Sídlisko III leží navyše v smere od nej prevládajúcich vetrov," skonštatovali zástupcovia OZ.



"Mesto Prešov v spolupráci s mestom Veľký Šariš malo v rámci spoločného Združenia Lapanč zámer vybudovania centra odpadového hospodárstva na predmetnom pozemku vo vlastníctve tohto združenia. V rámci centra sa uvažovalo s vybudovaním kompostárne na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov a s vybudovaním linky na úpravu odpadov, ktorá by vyrábala z odpadu alternatívne palivo napríklad pre cementárne. Išlo by z väčšej časti o technologicky uzavreté systémy tak, aby sa čo najviac minimalizovali prípadné vplyvy na okolie," uviedol pre TASR hovorca mesta Vladimír Tomek.



Súčasťou spomenutého zámeru boli podľa jeho slov aj úvahy o zriadení prekládkovej stanice na komunálny odpad, odkiaľ by sa odpad odvážal na vzdialenú skládku odpadov.



"V žiadnom prípade však nešlo a ani nepôjde o zámer vybudovania skládky komunálneho odpadu. Budovanie úplne nových skládok odpadov na takzvanej zelenej lúke nepodporuje ani samotné Ministerstvo životného prostredia SR," vysvetlil Tomek s tým, že mesto od zámeru v danej lokalite upustilo, keďže zastupiteľstvo mesta Veľký Šariš vyjadrilo nesúhlas s jeho pokračovaním. Mesto podľa jeho slov momentálne hľadá novú vhodnú lokalitu na realizovanie zámeru, ktorý môže pomôcť k skvalitneniu systému odpadového hospodárstva.