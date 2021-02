Náš Prešov spustil petíciu za výstavbu druhej etapy rýchlostnej cesty

Prešov 3. februára (TASR) – Občianske združenie (OZ) Náš Prešov spustilo petíciu, ktorou žiada vládu, aby začala s výstavbou druhej etapy rýchlostnej cesty R4, ktorá tvorí severný obchvat Prešova, a následne jej pokračovaním až k hranici s Poľskom. Osloviť chcú predovšetkým obyvateľov Prešovského a Košického kraja. Petíciu je možné podpísať na webstránke peticie.com.



"V poslednom období so znepokojením sledujeme, že pripravovaná výstavba druhej etapy v úseku Prešov Sever – Kapušany sa odďaľuje. Stavba je pripravená na výstavbu a má všetky potrebné povolenia. Ako uvádza dôvodová správa vlády SR z roku 2019, hlavné komunikácie mesta Prešov prechádzajú obytnými zónami, sú dlhodobo preťažené hlavne tranzitnou kamiónovou a nákladnou dopravou, čím dochádza k prekračovaniu hygienických limitov a determinantov zdravia, ako je hluk, vibrácie a podobne," informoval TASR za petičný výbor René Polačok.



Intenzita dopravy je podľa nich v obytných zónach prekračovaná a pohybuje sa v rozmedzí 8000 až 58.000 vozidiel za deň. Úseky komunikácií obytných zón patria medzi kritické nehodové úseky.



"Sme jediné krajské mesto, ktoré nemá zatiaľ vonkajší, ale ani vnútorný dopravný obchvat mesta," zdôrazňujú petičiari. Zároveň tvrdia, že dokončenie prvej etapy rýchlostnej cesty R4 a diaľničného úseku D1 - západný obchvat mestu pomôže len čiastočne, lebo obytné zóny zostanú stále zaťažené tranzitnou dopravou.



"Výstavba druhej etapy je strategická aj vzhľadom na rozvoj okresov a regiónu a podporuje vyhlásenia o znižovaní regionálnych rozdielov z inštitúcií EÚ, vlády SR aj politických strán. Odklad výstavby spôsobí ďalšie zaostávanie v rozvoji Prešovského kraja," konštatujú petičiari.



Listom oslovili i prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽANO). Požiadali ich, aby sa neodkladne zasadili o riešenie dopravnej situácie v Prešove i v celom kraji. Členov petičného výboru podporil aj predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský. Budúci týždeň majú v pláne stretnutie s primátorkou Prešova Andreou Turčanovou.



"Nám naozaj hrozí medzinárodná blamáž. Maďari a Poliaci stavajú, Slováci ako keby zaspali. Preto chcem naozaj poprosiť a vyzvať ministerstvo dopravy a ministerstvo financií, aby zakcelerovali svoju činnosť, lebo PSK tak bude naozaj zaostávať oproti iným regiónom, keďže to severojužné prepojenie je pre nás bytostne dôležité. Via Carpatia je nielen obchodnou cestou, ale aj cestou do práce, za oddychom, dovolenkami, preto naozaj vážne vyzývam ministerstvo dopravy a ministerstvo financií, aby sa zapojili do prípravných prác a výstavby, nielen druhej etapy, ale aj ďalších ôsmych etáp, ktoré sú dôležité," povedal Majerský.



Ako doplnil, už začiatkom januára listom oslovil ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina), aby vyčlenil v rámci rozpočtu Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) finančné prostriedky aj na sútaž druhej etapy výstavby a spustil ju.