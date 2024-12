Nasadli do cudzieho auta, dobrodružnú jazdu ukončila až priekopa

Sereď 21. decembra (TASR) - Zákazník rybárskych potrieb nechal vo štvrtok (19. 12.) ráno na chodníku pred obchodom v Seredi naštartované osobné auto. Situáciu využila dvojica, ktorá do cudzieho auta nasadla a odišla. Nezastavila ju ani nehoda v obci Dolná Streda. Vodič napokon namieril auto do priekopy v obci Trnovec nad Váhom, kde ho aj so spolujazdkyňou policajti obmedzili na osobnej slobode. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Dvadsaťštyriročný muž a 18-ročná žena čelia obvineniu z trestného činu krádeže spáchaného spolupáchateľstvom. "Ďalšie obvinenie im bolo vznesené za skutok, ktorého sa dopustili pred necelým mesiacom, keď takisto v meste Sereď spoločne odcudzili auto," priblížila polícia. Obaja sa v súčasnosti nachádzajú v policajnej cele.