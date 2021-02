Naše personálne kapacity už nepostačujú, sťažuje sa UNLP

Košice 18. februára (TASR) – Vlastné personálne kapacity Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice už nepostačujú. Pre TASR to za nemocnicu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu uviedla Ladislava Šustová. Počet hospitalizovaných pacientov v UNLP s ochorením COVID-19 už niekoľko týždňov neklesá pod 300 a počet úmrtí stúpa.



„Vítame návrh Ministerstva zdravotníctva SR o pomoci lekárov a sestier zo zahraničia. Privítame každého lekára, sestru, medika či dobrovoľníka, ktorý prejaví ochotu pomôcť, keďže naše personálne kapacity už nepostačujú a zdravotníci sú vyčerpaní,“ uviedla. Situáciu podľa nej najviac komplikujú ľudia, ktorí nedodržiavajú pandemické nariadenia a „ochorenie COVID-19 s mutáciami šíria ďalej bez uvedomenia si spoločenskej zodpovednosti a bez rešpektu na našich vyčerpaných zdravotníkov v prvej línii“.



Za posledné tri týždne sú lôžka pre infikovaných pacientov v UNLP obsadené na 85 až 92 percent. Aktuálne pre nich majú vyčlenených 347 lôžok. Aby uvoľnili lôžka pre nových pacientov, do okolitých nemocníc ich denne prekladajú desať až 15. UNLP v súčasnosti eviduje 50 pacientov vo vážnom stave, z toho je 26 napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Zabezpečiť ju vedia maximálne pre 28 ľudí. „Zdravotný stav 24 pacientov si vyžaduje ventilačnú podporu s vysokým prietokom kyslíka, tzv. high flow,“ dodala Šustová.



Vlani v decembri v UNLP evidovali 79 úmrtí na ochorenie COVID-19, v januári tohto roka 185 a vo februári doposiaľ 140. Šustová pripomenula, že v januári zaznamenali dokopy 207 úmrtí na pracovisku na Rastislavovej ulici, ktoré je celé vyčlenené pre pacientov s ochorením COVID-19. V minulom roku pritom evidovali podobný počet úmrtí za obdobie od januára do mája 2020.