< sekcia Regióny
NAŠIEL MUNÍCIU: Vo Valaskej Belej zasahoval pyrotechnik
Aj stará munícia môže byť stále funkčná a nebezpečná.
Autor TASR
Valaská Belá 27. mája (TASR) - Predmety, ktoré pripomínali muníciu, objavil občan počas prechádzky v katastri Valaskej Belej v okrese Prievidza. Pyrotechnik potvrdil, že ide o ostrú muníciu i delostrelecký granát. Počas prehliadky okolia našiel i ďalšie granáty. Všetky pochádzajú z obdobia druhej svetovej vojny. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Pyrotechnik za dodržania bezpečnostných predpisov zistil a potvrdil, že ide o jeden kus munície kalibru 3,7 cm PzGr s obsahom trhaviny a jeden kus delostreleckého granátu do mínometu kalibru 82 mm, bez zapaľovača, avšak s trhavinou v tele munície,“ spresnila Klenková.
Následným prezretím blízkeho okolia za použitia služobného detektora kovov pyrotechnik podľa nej našiel ďalšiu ostrú muníciu, a to jeden delostrelecký granát do mínometu kalibru 60 mm so zapaľovačom a s trhavinou v tele munície. „Počas pokračujúcej previerky blízkeho okolia detektorom kovov našiel aj jeden ostrý puškový protipancierový granát vz. 40, označenia Große Gewehr-Panzergranate 40, s trhavinou v tele munície,“ doplnila.
Všetka munícia pochádza z obdobia druhej svetovej vojny. „Na munícii boli vykonané bezpečnostné pyrotechnické opatrenia. Následne bola munícia za dodržania všetkých bezpečnostných predpisov prevezená na bezpečné miesto, odkiaľ bude prevezená na pyrotechnické zničenie,“ priblížila ďalej Klenková. Oznamovateľ sa podľa nej zachoval správne, s podozrivým predmetom nemanipuloval a nález bezodkladne oznámil polícii.
„Ak pri vypratávaní starších domov, stavebných prácach alebo prechádzkach lesom nájdu občania akýkoľvek predmet pripomínajúci muníciu, v žiadnom prípade s ním nesmú manipulovať. Nález je potrebné bezodkladne oznámiť na najbližšom oddelení Policajného zboru alebo na čísle 158,“ odporučila policajná hovorkyňa.
Zdôraznila, že aj stará munícia môže byť stále funkčná a nebezpečná. „Miesto nálezu je potrebné označiť, nepribližovať sa k nemu a podľa možností si zapísať GPS súradnice, aby mohli policajti a pyrotechnici bezpečne a presne zasiahnuť,“ dodala.
„Pyrotechnik za dodržania bezpečnostných predpisov zistil a potvrdil, že ide o jeden kus munície kalibru 3,7 cm PzGr s obsahom trhaviny a jeden kus delostreleckého granátu do mínometu kalibru 82 mm, bez zapaľovača, avšak s trhavinou v tele munície,“ spresnila Klenková.
Následným prezretím blízkeho okolia za použitia služobného detektora kovov pyrotechnik podľa nej našiel ďalšiu ostrú muníciu, a to jeden delostrelecký granát do mínometu kalibru 60 mm so zapaľovačom a s trhavinou v tele munície. „Počas pokračujúcej previerky blízkeho okolia detektorom kovov našiel aj jeden ostrý puškový protipancierový granát vz. 40, označenia Große Gewehr-Panzergranate 40, s trhavinou v tele munície,“ doplnila.
Všetka munícia pochádza z obdobia druhej svetovej vojny. „Na munícii boli vykonané bezpečnostné pyrotechnické opatrenia. Následne bola munícia za dodržania všetkých bezpečnostných predpisov prevezená na bezpečné miesto, odkiaľ bude prevezená na pyrotechnické zničenie,“ priblížila ďalej Klenková. Oznamovateľ sa podľa nej zachoval správne, s podozrivým predmetom nemanipuloval a nález bezodkladne oznámil polícii.
„Ak pri vypratávaní starších domov, stavebných prácach alebo prechádzkach lesom nájdu občania akýkoľvek predmet pripomínajúci muníciu, v žiadnom prípade s ním nesmú manipulovať. Nález je potrebné bezodkladne oznámiť na najbližšom oddelení Policajného zboru alebo na čísle 158,“ odporučila policajná hovorkyňa.
Zdôraznila, že aj stará munícia môže byť stále funkčná a nebezpečná. „Miesto nálezu je potrebné označiť, nepribližovať sa k nemu a podľa možností si zapísať GPS súradnice, aby mohli policajti a pyrotechnici bezpečne a presne zasiahnuť,“ dodala.