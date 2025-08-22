< sekcia Regióny
Násilím okradli chlapca o 30 eur, polícia ich zadržala
Išlo o mužov vo veku 20, 28 a 37 rokov, pochádzajúcich z obce Svinia a z obce Jarovnice.
Autor TASR
Prešov 22. augusta (TASR) - Polícia v Prešove zadržala troch mužov podozrivých zo zločinu lúpeže, ku ktorému došlo v stredu (20. 8.) večer na Levočskej ulici. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, obeťou lúpežného prepadnutia sa stal 17-ročný chlapec.
„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove v prípade vedie trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže. Skutok bol spáchaný formou spolupáchateľstva. Na zastávke MHD zozadu pristúpili traja muži k mladíkovi, stiahli ho na zem, kde ho násilím držali a z nohavíc mu vzali 30 eur. Potom utiekli z miesta preč,“ uviedla Ligdayová.
Ako povedala, už pár hodín po skutku polícia vypátrala a zadržala osoby podozrivé zo spáchania tohto skutku. Išlo o mužov vo veku 20, 28 a 37 rokov, pochádzajúcich z obce Svinia a z obce Jarovnice.
„Muži boli zadržaní a boli umiestnení do cely policajného zaistenia. Boli s nimi vykonané potrebné procesné úkony smerujúce k objasneniu skutku. Okresný vyšetrovateľ im vzniesol obvinenie zo zločinu lúpeže,“ dodala krajská policajná hovorkyňa.
