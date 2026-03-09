Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NÁSILNÁ SMRŤ ŽENY: Podozrivú osobu zadržali v okrese Galanta

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Prípad si prevzal vyšetrovateľ, ktorý ho preveruje ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Autor TASR
Galanta 9. marca (TASR) - Polícia vyšetruje násilnú smrť ženy v jednej z obcí v okrese Galanta, ktorá sa stala v nedeľu (8. 3.) večer. Mala mať poranenia spôsobené ostrým predmetom. Prvotné zistenia nasvedčujú, že žena zomrela na následky násilného konania inej osoby. Podozrivá osoba je v rukách polície. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, polícia prijala v nedeľu večer oznámenie o poranenej žene. „Do jednej z obcí v okrese Galanta bola okamžite vyslaná hliadka, ktorá vec preverila a potvrdila,“ ozrejmila. Záchranári žene už nedokázali pomôcť.

Prípad si prevzal vyšetrovateľ, ktorý ho preveruje ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. „Verejnosť môžeme uistiť, že v súvislosti s danou udalosťou jej nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Podozrivá osoba je v rukách polície a bola obmedzená na osobnej slobode. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to vyšetrovanie prípadu umožní,“ doplnila polícia.


