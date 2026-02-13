Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NÁSILNÁ VRAŽDA VO VRÚTKACH: Polícia spracovala podnet na väzbu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Vyšetrovateľ vzniesol voči žene obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy po dôkladnom zadokumentovaní miesta činu, po vykonaní potrebných procesných úkonoch a následnom vyhodnotení dôkazov.

Autor TASR
Vrútky 13. februára (TASR) - Za násilné usmrtenie 53-ročného muža, ktorého telo bez známok života našla v stredu (11. 2.) polícia v jednom z rodinných domov vo Vrútkach, obvinil vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline 38-ročnú ženu a spracoval podnet na návrh na jej väzobné stíhanie. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Vyšetrovateľ vzniesol voči žene obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy po dôkladnom zadokumentovaní miesta činu, po vykonaní potrebných procesných úkonoch a následnom vyhodnotení dôkazov. „Na prípade naďalej intenzívne pracujeme a z uvedeného dôvodu nie je možné k nemu nateraz poskytnúť bližšie informácie,“ dodala polícia.


