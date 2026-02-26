Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Násilne prepadli staršieho muža, z vrecka mu ukradli peňaženku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Muž našťastie pri útoku neutrpel zranenia vyžadujúce si liečenie, vznikla mu len majetková škoda na odcudzených veciach.

Autor TASR
Prešov 26. februára (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove rieši prípad zločinu lúpeže formou spolupáchateľstva v súvislosti s lúpežným prepadnutím staršieho muža v obci Hermanovce. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Dvaja páchatelia v utorok (24. 2.) krátko pred 20.00 h pred jedným z rodinných domov zozadu napadli staršieho muža, sotili ho na zem, schytili mu ruky, aby sa nemohol brániť, a z vrecka nohavíc mu ukradli peňaženku. Starší pán v nej mal osobné doklady i finančnú hotovosť,“ uviedla Ligdayová s tým, že páchatelia z miesta ušli.

Muž našťastie pri útoku neutrpel zranenia vyžadujúce si liečenie, vznikla mu len majetková škoda na odcudzených veciach.
