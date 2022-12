NÁSILNÍK V AKCII: Muž sa mal vyhrážať manželke zabitím a napadnúť ju

Partizánske 13. decembra (TASR) - Trest odňatia slobody až na tri roky hrozí 48-ročnému mužovi z okresu Partizánske, ktorý mal v spoločnej domácnosti napadnúť svoju manželku a vyhrážať sa jej zabitím. Muža policajti obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Muž mal manželku päsťami udierať do tváre, a potom zobrať do rúk kuchynský nôž. S ním sa jej mal vyhrážať, že ju zabije. Vystrašená žena zo strachu o svoj život vybehla von z domu a privolala políciu," opísali policajti.



Privolaní policajti muža obmedzili v zmysle zákona na osobnej slobode. Zranenia, ktoré žena pri útoku od svojho manžela utrpela, si vyžiadali lekárske ošetrenie.



"Po vykonaní potrebných procesných úkonoch policajti 48-ročného muža obvinili a spracovali návrh na jeho väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať sudca Okresného súdu v Partizánskom. Obvinenému za tento skutok hrozí v zmysle zákona trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky," doplnila polícia.



Policajti v tejto súvislosti apelujú na ženy, aby im oznámili, ak sa stanú obeťou násilia, inak nemôžu konať. "V súčasnosti máme zákonné prostriedky na to, aby sme násilie okamžite zastavili a násilníka vykázali zo spoločného obydlia. Okrem tiesňovej linky sa môžu obrátiť na rôzne inštitúcie zaoberajúce sa problematikou domáceho násilia," pripomenuli policajti.