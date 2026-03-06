Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Násilnú trestnú činnosť v Rudňanoch vyšetrujú ako pokus o vraždu

Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Košický kraj

Podozrivú osobu zadržali.

Autor TASR
Rudňany 6. marca (TASR) - V Rudňanoch v okrese Spišská Nová Ves došlo v piatok ráno k násilnej trestnej činnosti. Vec vyšetrujú ako zločin vraždy v štádiu pokusu. Podozrivú osobu zadržali. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Kriminalistickí technici na mieste udalosti zaistili stopy, ktoré budú podrobené kriminalisticko-expertíznemu skúmaniu,“ uvádza s tým, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie.


