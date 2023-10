Násilných incidentov vo vozidlách bratislavskej MHD je stále menej

Bratislava 21. októbra (TASR) - Násilné incidenty vo vozidlách bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) sú ojedinelé. Ich tendencia je dlhodobo klesajúca. Pri prevencii pomáha aj kamerový systém. Pre TASR to uviedol hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Chlebovec.



"Priestory prostriedkov MHD sú verejné, a preto v nich ojedinele môžu nastať rôzne patologické situácie, ktoré sa dejú aj na iných verejnosti dostupných priestranstvách," podotkol Chlebovec. Na posilnenie bezpečnosti DPB obstaráva vozidlá, v ktorých je súčasťou kamerový systém.



"Bezpečnostnými kamerami je monitorovaných aj 195 zastávok, spravidla tam, kde sú nainštalované zastávkové elektronické informačné tabule," doplnil hovorca s tým, že ich má v správe Mestská polícia Bratislava. Vo vozidlách sú podľa neho aj napríklad tlačidlá "znamenie vodičovi" alebo nové električky majú vo výbave zariadenie interkom, prostredníctvom ktorého sa môže cestujúci skontaktovať s vodičom.



Zároveň má vodič právo cestujúceho, ktorý porušuje prepravný poriadok slovne upozorniť a vykázať z vozidla. "Vzhľadom na to, že pracovníci DPB nepatria medzi represívne zložky, v ďalšom kroku vodič bezodkladne kontaktuje dopravný dispečing, ktorý rieši situáciu na mieste, v prípade potreby v spolupráci s políciou," dodal.



Kamerový systém tiež podľa hovorcu pomáha pri prevencii pred vandalizmom a potenciálnym vznikom incidentov. "Tendencia páchania skutkov vo vozidlách je preto dlhodobo klesajúca," podotkol. Tiež všetky vozidlá DPB vypravované na nočných linkách sú vybavené kamerovým systémom aj so záznamom.



Ak sú cestujúci svedkami alebo majú podozrenie z páchania akéhokoľvek protiprávneho skutku v MHD, majú o tom oboznámiť vodiča.