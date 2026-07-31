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VÁŽNA NEHODA PRI HLOHOVCI: Jeden z vodičov bojuje o život
Zranenia utrpeli dve osoby z prvého vozidla a druhý 52-ročný vodič, ktorý bol vo vozidle sám, utrpel pri nehode ťažké, život ohrozujúce zranenia.
Autor TASR
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Žlkovce 31. júla (TASR) - Následkom štvrtkovej (30. 7.) dopravnej nehody, ktorá sa stala na križovatke ciest druhej a tretej triedy v katastri obce Žlkovce v okrese Hlohovec, je jedna osoba v ohrození života. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Podľa polície mal 54-ročný český vodič jazdiť v smere od obce Žlkovce, pričom pri prejazde uvedenou križovatkou nerešpektoval zvislé dopravné značenie, čím nedal prednosť v jazde zľava prichádzajúcemu vozidlu. Následkom toho došlo k ich zrážke a obe vozidlá skončili mimo vozovky.
Zranenia utrpeli dve osoby z prvého vozidla a druhý 52-ročný vodič, ktorý bol vo vozidle sám, utrpel pri nehode ťažké, život ohrozujúce zranenia. Všetkých účastníkov nehody transportovali do nemocnice. Dychová skúška u staršieho vodiča bola negatívna. Druhému vodičovi na účel zistenia alkoholu v jeho organizme odobrali vzorku krvi.
Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. „Poverený policajt dopravnej polície začal vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví,“ uviedla polícia.
Podľa polície mal 54-ročný český vodič jazdiť v smere od obce Žlkovce, pričom pri prejazde uvedenou križovatkou nerešpektoval zvislé dopravné značenie, čím nedal prednosť v jazde zľava prichádzajúcemu vozidlu. Následkom toho došlo k ich zrážke a obe vozidlá skončili mimo vozovky.
Zranenia utrpeli dve osoby z prvého vozidla a druhý 52-ročný vodič, ktorý bol vo vozidle sám, utrpel pri nehode ťažké, život ohrozujúce zranenia. Všetkých účastníkov nehody transportovali do nemocnice. Dychová skúška u staršieho vodiča bola negatívna. Druhému vodičovi na účel zistenia alkoholu v jeho organizme odobrali vzorku krvi.
Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. „Poverený policajt dopravnej polície začal vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví,“ uviedla polícia.