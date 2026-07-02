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Následky búrky odstraňovala v Trenčianskom kraji takmer stovka hasičov

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Snímka zo zásahu hasičov po búrke. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj

Hasiči zasahovali najčastejšie v okresoch Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Trenčín.

Autor TASR
Trenčín 2. júna (TASR) - V súvislosti s búrkami a intenzívnym dažďom zasahovali profesionálni i dobrovoľní hasiči v stredu (1. 7.) a vo štvrtok nadránom v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) pri 25 mimoriadnych udalostiach. Do odstraňovania následkov dažďov sa zapojila takmer stovka hasičov. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne na sociálnej sieti.

Hasiči zasahovali najčastejšie v okresoch Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Trenčín. Do záchranných prác sa zapojili aj dobrovoľné hasičské zbory v celom kraji. Odstraňovali popadané stromy z ciest, odstraňovali prekážky na vodných tokoch a odčerpávali vodu z domov.

„Celkom pri týchto udalostiach zasahovalo 48 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, 50 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí v Trenčianskom kraji, pri ktorých bolo nasadených 27 kusov hasičskej techniky,“ informujú hasiči.


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