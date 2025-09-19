< sekcia Regióny
Nasledujúce nedele v Dolnom Kubíne budú patriť organovému umeniu
V Dolnom Kubíne v nedeľu 21. septembra odštartuje otvárací koncert 12. ročníka Kubínskeho organového festivalu.
Autor TASR
Dolný Kubín 19. septembra (TASR) - V Dolnom Kubíne v nedeľu 21. septembra odštartuje otvárací koncert 12. ročníka Kubínskeho organového festivalu. Štyri po sebe nasledujúce nedele budú patriť organovému umeniu v podaní renomovaných interpretiek hry na organe. TASR o tom informoval organizátor festivalu Matej Bartoš.
„Na otváracom koncerte sa predstaví popredná európska organistka Zuzana Ferjenčíková, Slovenka, ktorá momentálne pôsobí vo Švajčiarsku a patrí k najvýraznejším postavám slovenského organového umenia vôbec,“ uviedol organizátor.
O týždeň neskôr v Dolnom Kubíne vystúpi ďalšia slovenská interpretka Marieta Puhovichová. Spolu s manželom saxofonistom Martinom Puhovichom predstavia program zložený zo skladieb rôznych hudobných období a žánrov. „Japonka Rina Ishii získala na druhom ročníku medzinárodnej organovej súťaže Orava Organ Prix 2024 druhé miesto a na festivale v meste pod Chočom odohrá sólový recitál na treťom koncerte podujatia,“ spresnil Bartoš. Záver festivalu bude patriť slovenskej organistke a pedagogičke Márii Magyarovej Plšekovej, ktorá pôsobí striedavo na Slovensku a v Rakúsku.
V rámci festivalu sú pre návštevníkov pripravené štyri koncerty, vždy v nedeľu od 21. septembra do 12. októbra. Začiatok koncertov je vždy o 19.30 h v Kostole povýšenia Svätého kríža na sídlisku Brezovec v Dolnom Kubíne.
„Na otváracom koncerte sa predstaví popredná európska organistka Zuzana Ferjenčíková, Slovenka, ktorá momentálne pôsobí vo Švajčiarsku a patrí k najvýraznejším postavám slovenského organového umenia vôbec,“ uviedol organizátor.
O týždeň neskôr v Dolnom Kubíne vystúpi ďalšia slovenská interpretka Marieta Puhovichová. Spolu s manželom saxofonistom Martinom Puhovichom predstavia program zložený zo skladieb rôznych hudobných období a žánrov. „Japonka Rina Ishii získala na druhom ročníku medzinárodnej organovej súťaže Orava Organ Prix 2024 druhé miesto a na festivale v meste pod Chočom odohrá sólový recitál na treťom koncerte podujatia,“ spresnil Bartoš. Záver festivalu bude patriť slovenskej organistke a pedagogičke Márii Magyarovej Plšekovej, ktorá pôsobí striedavo na Slovensku a v Rakúsku.
V rámci festivalu sú pre návštevníkov pripravené štyri koncerty, vždy v nedeľu od 21. septembra do 12. októbra. Začiatok koncertov je vždy o 19.30 h v Kostole povýšenia Svätého kríža na sídlisku Brezovec v Dolnom Kubíne.