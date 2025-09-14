< sekcia Regióny
NAŠLI MŔTVOLU: Vo vodách Zemplínskej šíravy sa objavilo telo muža
Autor TASR
Kaluža 14. septembra (TASR) - Vo vodách Zemplínskej šíravy našli v piatok (12. 9.) večer telo muža. Podľa polície išlo o 73-ročného Michalovčana. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
„Na tiesňovej linke 158 bolo prijaté oznámenie, že v blízkosti miestneho akvaparku sa na vodnej hladine nachádza pravdepodobne telo osoby,“ uviedla s tým, že na breh ho vytiahli príslušníci Hasičského a záchranného zboru.
Na tele sa podľa jej slov nenachádzali viditeľné znaky po cudzom zavinení. „Na vylúčenie cudzieho zavinenia, ale aj na zistenie presnej príčiny smrti bolo nariadené vykonanie pitvy,“ dodala Ivanová.
Policajti v tejto súvislosti prijali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu usmrtenia. O ďalšom postupe rozhodnú na základe výsledkov pitvy.
