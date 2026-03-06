< sekcia Regióny
Nástenná maľba bude zdobiť steny obecného úradu TEJTO obce
Do súťaže o najlepší návrh nástennej maľby sa mohli zapojiť študenti, výtvarníci, grafici, muralisti, dizajnéri a všetci, ktorí chceli prispieť svojím nápadom a obohatiť verejný priestor obce.
Autor TASR
Rabča 6. marca (TASR) - Steny budovy obecného úradu obce Rabča v Námestovskom okrese bude zdobiť nástenná maľba. V rámci projektu s názvom Moderným umením spájame česko-slovenské pohraničie vybralo zastupiteľstvo v Rabči tri najlepšie návrhy muralu, ktoré sa zapojili do súťaže. Ako informovala obec na webe, jeden z nich môže už čoskoro zdobiť budovu obecného úradu z pohľadu námestia.
Do súťaže o najlepší návrh nástennej maľby sa mohli zapojiť študenti, výtvarníci, grafici, muralisti, dizajnéri a všetci, ktorí chceli prispieť svojím nápadom a obohatiť verejný priestor obce. Obyvatelia môžu spomedzi troch najlepších návrhov vybrať ten, ktorý podľa nich najlepšie vystihuje Rabču. Hlasovať môžu prostredníctvom webovej stránky alebo sociálnej siete obce Rabča do 24. marca.
Súčasťou cezhraničného projektu, ktorý prepája mladých ľudí z oravskej Rabče a českého Šenova cez moderné umenie - streetart bola aj beseda s umelcami, ktorá sa konala v Rabči. „Zúčastnilo sa na nej 40 žiakov z oboch partnerských miest. Skúsený streetartový umelec Esym predstavil techniky, príbehy a možnosti, ako sa dá umením kultivovane vyjadriť a skrášliť verejný priestor,“ priblížila obec.
Cieľom projektu je podľa nej ukázať, že streetart nie je vandalizmus, ale forma moderného výtvarného prejavu, ktorá môže niesť hodnotu, myšlienku a rešpekt k tradíciám.
Do súťaže o najlepší návrh nástennej maľby sa mohli zapojiť študenti, výtvarníci, grafici, muralisti, dizajnéri a všetci, ktorí chceli prispieť svojím nápadom a obohatiť verejný priestor obce. Obyvatelia môžu spomedzi troch najlepších návrhov vybrať ten, ktorý podľa nich najlepšie vystihuje Rabču. Hlasovať môžu prostredníctvom webovej stránky alebo sociálnej siete obce Rabča do 24. marca.
Súčasťou cezhraničného projektu, ktorý prepája mladých ľudí z oravskej Rabče a českého Šenova cez moderné umenie - streetart bola aj beseda s umelcami, ktorá sa konala v Rabči. „Zúčastnilo sa na nej 40 žiakov z oboch partnerských miest. Skúsený streetartový umelec Esym predstavil techniky, príbehy a možnosti, ako sa dá umením kultivovane vyjadriť a skrášliť verejný priestor,“ priblížila obec.
Cieľom projektu je podľa nej ukázať, že streetart nie je vandalizmus, ale forma moderného výtvarného prejavu, ktorá môže niesť hodnotu, myšlienku a rešpekt k tradíciám.