Nástupište 1-12 prezentuje skupinový výstavný projekt Dobré susedstvá

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Celoročnú činnosť Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Topoľčany 11. februára (TASR) - Tvorbu piatich slovenských umelcov prezentuje skupinový výstavný projekt Dobré susedstvá. V Nástupišti 1-12 v podchode Autobusovej stanice v Topoľčanoch si ho môžu návštevníci pozrieť do konca februára, informoval kurátor výstavy Peter Decheť.

Každý z absolventov otvoreného ateliéru maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa venuje odlišným témam, ktoré sa však v určitých medziach priblížili alebo v určitých poliach prekryli a načrtli možnosť odsledovať vzájomné vzťahy medzi jednotlivými dielami, skonštatoval Decheť. Spoločným prvkom autorov môže byť oblasť výskumu, východisko, zdroj inšpirácie, výtvarné uvažovanie alebo technické prevedenie.

Autor Dávid Bátora sa v prípade diela Idea sféry sústredil na fenomén prieniku do kyberpriestoru. Dielo Adely Škorcovej V pamäti je výsledkom niekoľkoročného výskumu, v ktorom sa autorka zaoberá spôsobmi medzigeneračného odovzdávania informácií a uchovávania kultúrnej pamäte v regióne hornej Nitry. Diela Silvie Balážovej pochádzajú zo série Metabióza a sú založené na pozorovaní mikrosveta hmyzu v prostredí lesa určitého územia.

Alžbeta Hrnčiarová v prezentovaných maľbách zo série Liminal Utopia zaznamenala zmeny v krajine spôsobené industriálnou činnosťou ľudí, ktorá má závažný negatívny vplyv na zdravie ekosystému. V prípade diela zo série SloBody od Jakuba Mlynarčíka je autorov záujem sústredený na tému individuálnej slobody, na vnútorný proces premeny a sebapoznania.

