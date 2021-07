Nástupište 1-12 v Topoľčanoch predstavuje výstavu Drozdy in onsen

Topoľčany 6. júla (TASR) - Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 pripravil výstavu Drozdy in onsen, ktorá je súčasne výstupom z dvojtýždňovej rezidencie autorov v Topoľčanoch.



„Beáta Kolbašovská, Kaoru Furuko, Jakub Pištek a Christian Wellbo vytvorili site-specific dielo priamo v podchode v Topoľčanoch. Spája v sebe slovnú hračku cez japonskú a slovenskú kultúru. Onsen v japončine označuje tradičné kúpele a horúce pramene roztrúsené po celej krajine,“ informovala Zuzana Godálová z Nástupišťa 1-12. Výstava potrvá do 20. júla.



Multimediálna živá performance ponúka prienik tradičných a digitálnych médií. Performeri naživo spájajú digitálnu kresbu, animáciu, VJing a sound art. Prvýkrát v histórii vzniká digitálny midi ozembuch, posúvajúci tento tradičný slovenský hudobný nástroj do súčasnosti a pripravujúci ho na budúcnosť. Vzniká tak site-specific výstava s témami folklóru, popkultúry a ich vzájomných kontrastov. „Materiál k výstave je kreovaný cez fyzické zážitky a spomienky umelcov v oboch krajinách, prechádzajúc príbehom od reality po fikciu,“ uviedla Godálová.



Kolbašovská a Pištek sú zakladatelia slovenského vizuálneho kolektívu Nano vjs, mediálni umelci, vytvárajú site-specific inštalácie, video mapping, živý vizuál, audiovizuálne performance, videoart. Ich projekty boli prezentované okrem domácej scény aj v USA, Japonsku, Španielsku, Nemecku, Slovinsku, Holandsku, vo Francúzsku.



Furuko, japonská režisérka, animátorka, ilustrátorka a video umelkyňa, väčšinou využíva techniku stop motion. Je aktívna v rôznych oblastiach, ako sú reklama, krátke filmy, videohry, inštalácie, predstavenia, workshopy a výstavy. Momentálne pracuje na umeleckých projektoch na Slovensku a vo Švédsku.



Wellbo, zvukový dizajnér, hudobný skladateľ a producent zo Švédska, vyrába SFX a hudbu na mieru pre herných vývojárov, režisérov a vizuálnych umelcov. Aktuálne pôsobí v Japonsku, kde tvorí hudbu do hier.