Nástupište 1-12 v Topoľčanoch predstavuje tvorbu Nadeždy Koyšovej
Cesta autorky k téme bazéna sa začala v hale textilnej fabriky v Trenčíne, kde sa v roku 2017 zúčastnila na umeleckom sympóziu.
Autor TASR
Topoľčany 13. novembra (TASR) - Tvorbu Nadeždy Koyšovej predstavuje Nástupište 1-12 v podchode autobusovej stanice Topoľčany. Výstava Vo vode ponúka maľby s tematikou športovcov z prostredia bazéna, ktorým sa autorka venuje od roku 2017. Súčasťou výstavy je zvuková inštalácia, ktorá prepája maľby s históriou plavárne mesta Topoľčany a jeho silným zázemím športového klubu vodného póla, skonštatoval kurátor Peter Decheť. Výstava potrvá do 14. decembra.
Nadežda Koyšová (1984) je figurálna maliarka, pochádzajúca z Trenčína. V roku 2013 ukončila štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v Ateliéri klasických maliarskych disciplín u profesora Ľudovíta Hološku. Od roku 2009 sa autorka aktívne vystavuje v rámci viacerých samostatných a skupinových výstav na Slovensku a v zahraničí.
Cesta autorky k téme bazéna sa začala v hale textilnej fabriky v Trenčíne, kde sa v roku 2017 zúčastnila na umeleckom sympóziu. Vtedy sa stala spoluautorkou veľkoformátovej maľby s námetom vody a plavcov. Jej inštalácia vodorovne na dlážke prekryla dieru po neznámom zásahu, pravdepodobne po demontovaní stroja. Onedlho sa Koyšová k tejto téme vrátila a našla v nej svoj dlhodobý maliarsky program. Plavci v ňom boli nahradení hráčmi vodného póla alebo pretekárkami synchronizovaného plávania.
Autorka je fascinovaná energiou hry v prostredí vody. Sleduje športové videozáznamy a zbiera fotografie pre svoju maliarsku činnosť. Volí veľmi malé, ale i väčšie formáty rôznych tvarov, s rôznym povrchom. Vyobrazenia majú dynamický prejav a expresívny rukopis, zhodnotil Decheť.
