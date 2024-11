Nasvietenie dominánt červenou pripomína obete prenasledovania za vieru

Bratislava 26. novembra (TASR) - Bratislavský hrad, košická katedrála a ďalšie dominanty Slovenska budú v stredu (27. 11.) nasvietené červeným svetlom. Dôvodom je pripomenutie obetí nábožensky motivovaného prenasledovania vo svete v rámci kampane Červená streda. TASR o tom informovala vedúca komunikácie slovenskej pobočky pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi Lucia Froncová.



Ako povedala, obeťami prenasledovania pre svoje vierovyznanie alebo presvedčenie sú aj v roku 2024 milióny ľudí. Slovensko je jednou z vyše 20 krajín, ktoré sa zapájajú do spomenutej kampane. Červená farba symbolizuje mučeníctvo. Vo svete sa pri tejto príležitosti minulý týždeň už rozžiarili aj také monumenty ako Sagrada Família v Barcelone, katedrála Notre Dame v Paríži, národná svätyňa v Lurdoch a ďalšie pamiatky.



Na Slovensku bude na červeno nasvietený Bratislavský hrad, Prezidentský palác a Most SNP, Dóm sv. Alžbety v Košiciach, v Trnave mestská radnica, Bazilika sv. Mikuláša, Katedrála sv. Jána Krstiteľa a Kostol Najsvätejšej Trojice, Bazilika sv. Emeráma na Nitrianskom hrade, Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Žiline, či Spišská kapitula.



Podľa Froncovej alarmujúcich 67 percent svetovej populácie žije v krajinách, kde dochádza k veľmi vážnemu porušovaniu náboženskej slobody. Počtom najväčšou prenasledovanou náboženskou skupinou na svete sú kresťania, pričom násiliu a ohrozeniu života pre svoje vierovyznanie dnes čelí približne 30 miliónov kresťanov.



"Prenasledovanie alebo diskriminácia z dôvodu vierovyznania alebo presvedčenia je typickým znakom autoritárskych režimov a teroristických organizácií, ktoré si vyhradia právo na to, čo má ostať nedotknuté a vždy slobodné: myseľ a srdce človeka. Túto slobodu musíme neodbytne chrániť. Týka sa každého človeka a každého presvedčenia, aj ateizmu," vysvetlil riaditeľ slovenskej pobočky ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi Miroslav Dzurech.



Červená streda má počiatky v roku 2015, kedy sa socha Krista v Rio de Janeiro nasvietila na červeno na počesť prenasledovaných v Iraku. V roku 2016 sa pridal Rím a slávna Fontána di Trevi a Londýn s mnohými budovami vrátane parlamentu. Odvtedy sa do kampane zapojili stovky ďalších miest na celom svete, predovšetkým v tých krajinách, kde má nadácia ACN svoje úrady.