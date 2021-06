Náučné chodníky na Zobore sa zrevitalizujú

Nitra 12. júna (TASR) – Náučné chodníky v lesoch nad Nitrou by sa mali dočkať revitalizácie. Obnoviť sa má chodník Zoborské vrchy i Hradisko Zobor. Oba projekty podporí aj radnica. Mestskí poslanci už na ne vyčlenili spolu viac ako 6700 eur.



Projekt obnovy náučného chodníka Zoborské vrchy pripravuje združenie Historia - Magistra Vitae. „Chodník bol zriadený v 80. rokoch 20. storočia. Dnes je nefunkčný. Náš projekt vychádza z potrieb dnešnej doby s ponukou využitia možností nových IT technológií. Návštevník pomocou QR kódov a mobilného telefónu vstúpi do virtuálneho turistického sprievodcu,“ uvádza sa v opise projektu.



Revitalizácia náučného chodníka Hradisko Zobor bude spočívať v obnove značenia a vyčistení trasy chodníka. Aktivisti z rovnomenného združenia chcú v rámci projektu zabezpečiť aj úpravu a modernizáciu informačných tabúľ a ich textov. Chcú tiež skvalitniť propagáciu kultúrnej pamiatky Hradisko Zobor prostredníctvom internetovej stránky www.hradiskozobor.sk a informačnej brožúry.