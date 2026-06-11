< sekcia Regióny
Náučno-relaxačná cyklotrasa Cyklokorytnička oslávi desiate výročie
Počas spoločnej jazdy so sprievodcom o 9.40 h sa cyklisti zastavia na viacerých miestach bývalej trate a spoločne si pripomenú históriu úzkorozchodnej železnice.
Autor TASR
Ružomberok 11. júna (TASR) - Náučno-relaxačná cyklotrasa Cyklokorytnička na dolnom Liptove oslávi desiate výročie vzniku. V sobotu 13. júna si návštevníci a cyklisti na trase bývalej Korytnickej železnice pripomenú desať rokov jázd a zážitkov. Ako TASR informovala manažérka pre komunikáciu a PR Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov Katarína Šarafínová, Cyklokorytnička sa stala symbolom spojenia športu, histórie a komunitného života na Liptove a každoročne priťahuje aj návštevníkov z celého Slovenska.
Sobotný program sa začne o 9.00 h cykloraňajkami na stanici Zápalkáreň v Ružomberku. Pripravené je aj ocenenie osobností, ktoré sa počas uplynulých rokov podieľali na rozvoji projektu a oživení príbehu Korýtka. Deti čaká novinka - uvedenie príbehu o Korýtku a Korytničke. „K desaťročnici patria aj novinky. Na stanici Zápalkáreň ich pribudne hneď niekoľko - nové detské hracie prvky, možnosť si vyskúšať prácu rušňovodiča, naučiť sa riadiť vlaky, ako aj zahrať sa novú rodinnú hru venovanú Cyklokorytničke,“ priblížila riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bartková.
Počas spoločnej jazdy so sprievodcom o 9.40 h sa cyklisti zastavia na viacerých miestach bývalej trate a spoločne si pripomenú históriu úzkorozchodnej železnice. Hlavná časť programu vyvrcholí popoludní v Korytnici, kde návštevníkov čaká hudobný program s dídžejom, komentované prehliadky historickej Korytnice, tombola, stánky regionálnych predajcov, atrakcie pre deti a občerstvenie. Podujatie obohatí aj výstava modelových koľajísk v železničných vozňoch v stanici Zápalkáreň, ktorú pripravili členovia Klubu železničných modelárov Vrútky.
Sezónu 2026 na stanici Zápalkáreň čakajú podujatia, ako Deň vojenskej histórie, Vlaková patrola, Farmársky deň s remeselnými pivovarmi ako aj Modelársky víkend. „Počas leta sme na CykloKorytničke pripravili aj víkendy so sprievodcom, ktorý odhalí príbehy unikátnej úzkorozchodnej železnice,“ doplnila Kvetoslava Legerská z referátu cestovného ruchu Mestského úradu v Ružomberku.
Trasa železnice a súčasnej Cyklokorytničky vedie na hranici dvoch národných parkov - Nízke Tatry a Veľká Fatra. Má dĺžku zhruba 23 kilometrov. Nezačína sa priamo na stanici, ako pôvodná trasa železničky, ale štartuje v južnej časti Ružomberka, pri stanici Zápalkáreň. Jej koniec je priamo v Kúpeľoch Korytnica.
Sobotný program sa začne o 9.00 h cykloraňajkami na stanici Zápalkáreň v Ružomberku. Pripravené je aj ocenenie osobností, ktoré sa počas uplynulých rokov podieľali na rozvoji projektu a oživení príbehu Korýtka. Deti čaká novinka - uvedenie príbehu o Korýtku a Korytničke. „K desaťročnici patria aj novinky. Na stanici Zápalkáreň ich pribudne hneď niekoľko - nové detské hracie prvky, možnosť si vyskúšať prácu rušňovodiča, naučiť sa riadiť vlaky, ako aj zahrať sa novú rodinnú hru venovanú Cyklokorytničke,“ priblížila riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bartková.
Počas spoločnej jazdy so sprievodcom o 9.40 h sa cyklisti zastavia na viacerých miestach bývalej trate a spoločne si pripomenú históriu úzkorozchodnej železnice. Hlavná časť programu vyvrcholí popoludní v Korytnici, kde návštevníkov čaká hudobný program s dídžejom, komentované prehliadky historickej Korytnice, tombola, stánky regionálnych predajcov, atrakcie pre deti a občerstvenie. Podujatie obohatí aj výstava modelových koľajísk v železničných vozňoch v stanici Zápalkáreň, ktorú pripravili členovia Klubu železničných modelárov Vrútky.
Sezónu 2026 na stanici Zápalkáreň čakajú podujatia, ako Deň vojenskej histórie, Vlaková patrola, Farmársky deň s remeselnými pivovarmi ako aj Modelársky víkend. „Počas leta sme na CykloKorytničke pripravili aj víkendy so sprievodcom, ktorý odhalí príbehy unikátnej úzkorozchodnej železnice,“ doplnila Kvetoslava Legerská z referátu cestovného ruchu Mestského úradu v Ružomberku.
Trasa železnice a súčasnej Cyklokorytničky vedie na hranici dvoch národných parkov - Nízke Tatry a Veľká Fatra. Má dĺžku zhruba 23 kilometrov. Nezačína sa priamo na stanici, ako pôvodná trasa železničky, ale štartuje v južnej časti Ružomberka, pri stanici Zápalkáreň. Jej koniec je priamo v Kúpeľoch Korytnica.