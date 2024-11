Náučný chodník Babka pri Veľkom Krtíši plánujú otvoriť do konca roka

Veľký Krtíš 13. novembra (TASR) - Náučný chodník Babka medzi mestami Veľký Krtíš a Modrý Kameň plánujú otvoriť do konca tohto roka. V súčasnosti tak stále pokračujú práce na jeho vzniku. TASR o tom informoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.



Dodal, že v súčasnosti sú vyznačené lokality, kde osadia 14 vzdelávacích tabúľ. Náučný chodník turistom priblíži hospodárenie v lese, s pôdou i s vinohradmi. Jeho dĺžka bude približne 4,8 kilometra. "Vzniknú tam veľmi pekné vyhliadkové a oddychové miesta, pribudnú aj lavičky z prírodného dreva," objasnil. Podotkol, že je to však lokalita, ktorú plánujú budovať dlhšie. V budúcom roku by mohli pribudnúť aj vzdelávacie tabule pre deti.



Chodníkom bude viesť aj trasa pre cyklistov. "Momentálne chýba vysypať štrk na 100 až 150 metrov horskej cesty, aby bola už celá úplne prejazdná," spomenul s tým, že v súčasnosti však už cyklisti po tomto úseku prejdú. Lesy SR podľa neho ešte na mieste pracujú, čistia napríklad priestor so suchými stromami.



Na tento projekt vyčlenila OOCR približne 10.000 eur, ďalšie financie v sume 15.000 eur budú z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. Výraznú časť prác na chodníku podľa Krahulca robili Lesy SR.



Náučný chodník sa skončí na začiatku mesta Modrý Kameň v lese. Turisti sa z neho dostanú na cestu a pokračovať môžu na modrokamenské námestie i na hrad Modrý Kameň, kde je Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea.